ГАЛЕРЕЯ | Конфискованные на границе украинские артефакты выставлены перед отправкой на родину на всеобщее обозрение

Как мы уже сообщали, эстонская таможня в 2018 году обнаружила в ходе проверки на границе золотые сокровища с оккупированных Россией территорий Украины.

Коллекция из 274 предметов представляет собой не только разные эпохи, но и разные регионы Украины.

„Там и скифы, и сарматы, и Херсон, там и 7, и 9, и 10 века. Там и салтово-маяцкая культура, это вообще 8-9 век нашей эры. Одно дело - Крым и Черноморье, другое дело - салтово-маяцкая культура, которая была распространена на востоке Украины около Харькова. В общем, это все из разных мест“, - сказал историк Эстонского исторического музея Ивар Леймус.

„Золото, которому более 2000 лет - это, конечно, редкость. Это королевские украшения, это не просто так. Но беда в том, что мы не знаем, где точно они были найдены, выкопаны. Вот это проблема, с которой придется теперь разбираться нашим украинским коллегам“, - пояснил Леймус.

„Мы планируем организовать в Киеве такую же выставку, как тут в Таллинне. Мы хотим таким образом выразить благодарность эстонскому народу за то, что нам передали такую ценную историческую коллекцию“, - сказал посол по особым поручениям МИД Украины Игорь Осташ.

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