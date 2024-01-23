Гашек назвал „огромной ошибкой“ участие в открытии матча НХЛ(1)
Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек в соцсети Х извинился перед всеми украинцами за то, что на прошлой неделе принял участие в церемонии перед одним из матчей регулярного чемпионата НХЛ.
„Во время моего ежегодного визита (делового и благотворительного) в Баффало я принял приглашение от друзей на игру НХЛ. В то же время, по просьбе болельщиков и „Баффало“, я согласился поучаствовать в стартовой церемонии. <...> Считаю свое участие огромной ошибкой. Хочу извиниться перед всеми украинскими воинами и всем украинским народом, которые героически защищают не только свою родину, но и всю Европу от империалистического врага“, — написал Гашек.
Ранее Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что лига позволяет российским хоккеистам играть. Он выступал с призывом об отстранении россиян от всех международных турниров. В частности, чех предлагал приостановить контракты российских игроков в НХЛ, а позже призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России.
Источник - Sportmail.
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