Гашек назвал „огромной ошибкой“ участие в открытии матча НХЛ

„Во время моего ежегодного визита (делового и благотворительного) в Баффало я принял приглашение от друзей на игру НХЛ. В то же время, по просьбе болельщиков и „Баффало“, я согласился поучаствовать в стартовой церемонии. <...> Считаю свое участие огромной ошибкой. Хочу извиниться перед всеми украинскими воинами и всем украинским народом, которые героически защищают не только свою родину, но и всю Европу от империалистического врага“, — написал Гашек.