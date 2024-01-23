Хоккей
23.01.2024, 19:11

Гашек назвал „огромной ошибкой“ участие в открытии матча НХЛ

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Доминик Гашек
Доминик Гашек
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек в соцсети Х извинился перед всеми украинцами за то, что на прошлой неделе принял участие в церемонии перед одним из матчей регулярного чемпионата НХЛ.

„Во время моего ежегодного визита (делового и благотворительного) в Баффало я принял приглашение от друзей на игру НХЛ. В то же время, по просьбе болельщиков и „Баффало“, я согласился поучаствовать в стартовой церемонии. <...> Считаю свое участие огромной ошибкой. Хочу извиниться перед всеми украинскими воинами и всем украинским народом, которые героически защищают не только свою родину, но и всю Европу от империалистического врага“, — написал Гашек.

Ранее Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что лига позволяет российским хоккеистам играть. Он выступал с призывом об отстранении россиян от всех международных турниров. В частности, чех предлагал приостановить контракты российских игроков в НХЛ, а позже призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России.

Источник - Sportmail.

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