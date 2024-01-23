Круто! Эстонский спортсмен стал чемпионом мира по лыжному ориентированию среди юниоров

Швейцарец Корсин Мюллер, завоевавший серебро, уступил Яама 29 секунд. Бронзу завоевал чех Марек Штерба. Он отстал от эстонского ориентировщика на 45 секунд, сообщает Gazeta.

Среди эстонцев Тимо Кудре и Крис Маркус Крав также вошли в топ-20, заняв 14-е (+2,20) и 18-е (+2,44) места соответственно. Нансен Пало финишировал 28-м, проиграв соотечественнику-победителю семь минут и шесть секунд.

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