ВИДЕО | Курьёз года в НХЛ! Малкин похоронил „Питтсбург“ голом в свои ворота

Но это не мешает команде на протяжении всей „регулярки“ не выпадать из борьбы за место в плей-офф. Причем во многом благодаря тому, что ветеранское ядро „пингвинов“ переживает вторую молодость и показывает невероятную „химию“ на площадке, пишет Sportbox.

Правда, иногда взаимодействие между игроками даёт сбой. Так, в матче против „Аризоны“ Летанг и Малкин на двоих организовали голевую атаку… на свои ворота.

„Претендент на гол года“

С точки зрения личной статистики для российского нападающего матч складывался неплохо. Во втором периоде форвард отдал голевую на Кросби и помог сравнять счёт — 2:2. Попутно Малкин вышел на 29-е место в истории НХЛ по голевым передачам в „регулярках“ и плей-офф.

Но затем произошёл необычный эпизод в начале заключительной 20-минутки. „Койотис“ на домашнем льду к этому моменту уже вели в счёте 3:2. „Питтсбургу“ выпала возможность восстановить равновесие, когда игрок хозяев получил отложенное удаление. „Пингвины“ решили попробовать провести атаку в шесть полевых. Летанг начал раскатываться в собственной зоне, а затем под прессингом игрока „Аризоны“ был вынужден отдать пас назад на Малкина. Российский нападающий принял передачу одной рукой, но сделал это неаккуратно, и в итоге шайба пересекла линию ворот его же команды.

В итоге судьи записали гол на Лоусона Крауза, который последним из игроков „Аризоны“ коснулся шайбы.

А через несколько минут „Аризона“ отличилась ещё раз и окончательно убила интригу в матче. „Питтсбург“ в оставшееся время пытался спасти встречу, но хозяева прижались к воротам и смогли пережить штурм соперника.

В итоге „Аризона“ добыла уверенную победу — 5:2. И теперь „Койотис“ отстают всего на два очка от 8-й строчки на Западе. „Питтсбург“ же от первой восьмёрки Восточной конференции по-прежнему в пяти очках.

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