Почему ведущие российские лыжники используют финское снаряжение? Следы ведут в Китай

Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, в составе сборной России финскими палками 4Kaad пользуются как минимум несколько олимпийских чемпионов Александр Большунов, Наталья Терентьева (ранее Непряева), Денис Спицов, Юлия Ступак и Вероника Степанова, пишет Iltalehti.

4Kaadi принадлежит Андреасу Беннерту, а Nordic Passion OY продает продукцию этой компании в Финляндии. Беннерт также был членом правления Nordic Passion, а его жена Улла Беннерт была заместителем члена правления.

Поначалу Улла Беннерт не согласилась объяснить Iltalehti, как продукция финской компании попала к спортсменам сборной России.

„Комментировать тут нечего“, - сказала она по телефону.

Позже Беннерт уточнил в текстовом сообщении, что лыжные палки 4Kaad прибыли в Россию через международный филиал их компании, то есть от китайской компании.

„Все, что я знаю, это то, что они (русские) купили палки у китайской компании 4Kaad International. Мы в Nordic Passion в Финляндии не имеем к этому никакого отношения“, — заявила Беннерт.

4Kaad также является одним из партнеров Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), реклама которой также размещена на сайте организации. Среди производителей горнолыжного снаряжения в списке спонсоров также значатся австрийская компания Atomic и французская компания Salomon.

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