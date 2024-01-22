ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (698-й день) | Советник главы офиса президента Украины заявил, что беженцы могли бы вернуться на родину

ВСУ потеряли за сутки на донецком направлении десять танков, в том числе один Leopard.

На краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, на южнодонецком — до 12 человек, на купянском — до 180, на херсонском — до 100, на запорожском — до 105, на донецком — до 320.

Помимо этого, в России с начала войны было зафиксировано 184 диверсии на железнодорожных путях. В этих преступлениях, по словам Колесника, обвиняется 141 человек, в том числе 59 несовершеннолетних.

„С начала СВО в 58 субъектах страны зафиксировано 220 фактов, связанных с нападениями, поджогами военных комиссариатов, объектов органов власти, из которых 85% раскрыты, 220 лиц установлено, 15 из них несовершеннолетние“, — рассказал Колесник на заседании парламентской комиссии.

С начала полномасштабной войны в Украине правоохранительные органы зарегистрировали в России 184 диверсии на железных дорогах и 220 нападений на военкоматы и объекты органов власти. Об этом заявил замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Станислав Колесник.

„Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСУВ „Таврия“, в этом случае боевой работы средствами поражения не вели“, — говорится в сообщении.

ВСУ отрицают причастность к воскресному удару по рынку в Донецке. Соответствующее заявление сделало командование оперативно-стратегической группировки войск „Таврия“, которая отвечает за военные действия на восточном фронте.

Ночью российские военные атаковали воздушное пространство Украины дронами „Шахед“, заявили в ВСУ. По данным украинских военных, все восемь дронов были сбиты. Это произошло в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Подобный подход заведомо неприемлем для Украины и ее союзников, однако Лавров призвал членов Совбеза прислушаться к позиции России, „пока еще есть время“.

По словам Лаврова, Москва готова обсуждать не сохранение правительства Зеленского, а „преодоление наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом“.

Сергей Лавров Лавров подчеркнул, что Россия „никогда не отказывалась от переговоров“ и обвинил Запад в том, что он подталкивает Киев к эскалации конфликта и не предпринимает никаких попыток для того, чтобы завершить его горячую фазу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить у власти нынешнее украинское правительство.

„Обстановка характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий“, — пишет он в телеграме. По словам генерала, в ходе работы с командирами бригад, которые воюют на этих направлениях, он заслушал выводы по оценке обстановки и предложения по дальнейшему ведению боевых действий. „Также на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов“, — добавил Сырский.

По уточненным данным, один человек погиб и еще двое ранены в результате утреннего обстрела российскими войсками города Краматорск Донецкой области . Утром 22 января российские военные выпустили по Краматорску осколочно-фугасную ракету „Искандер“. В результате были повреждены семь многоэтажных жилых домов, три предприятия и три объекта социальной инфраструктуры, рассказал Филашкин.

Днем в понедельник российские военные нанесли новый артиллерийский удар по Купянску, сообщает глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. В результате погиб один местный житель, еще один 66-летний мужчина получил ранение. Повреждены многоквартирный жилой дом и магазин, а также загорелся легковой автомобиль.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что переговоры с Москвой возможны только при полном выводе российских войск с украинской территории в ее международно признанных границах.

Министерство финансов Украины сообщило в фейсбуке, что в 2023 году на оборонные нужды было потрачено 1 трлн 834,8 млрд гривен, это более 60% всего госбюджета страны.

В 2024 году на безопасность и оборону предусмотрено 1 трлн 692,6 млрд грн, что составит около 22% ВВП, сообщает Минфин Украины на своем вебсайте.

Чиновники Евросоюза на этой неделе начнут заниматься новым планом по предоставлению десятков миллиардов долларов военной помощи Украине, после того как Венгрия в конце прошлого года заблокировала экономический пакет на 50 млрд евро.

По данным Wall Street Journal, этот план предусматривает выделение 20 млрд евро в течение следующих четырех лет через новый фонд, который будет пополняться на 5 млрд евро в год в 2024-2027 годы.

Предполагается, что эти 20 млрд будут возвращены государствам-членам ЕС в качестве компенсации за десятки миллиардов евро военной помощи, которую они предоставят Украине в течение следующих четырех лет. Проект плана, с которым ознакомилось WSJ, был официально распространен в пятницу.

Считается, что ряд стран-членов ЕС истощили запасы до уровня, на котором они уже не могут предоставить значительный новый уровень помощи Украине, пишет издание. Учитывая эти трудности, предлагается создать новый специальный военный фонд для Украины, который поглотит часть оставшихся активов фонда мира и будет пополняться на 5 млрд евро каждые ближайшие четыре года.

Идея состоит в том, чтобы использовать эти деньги для компенсации странам за совместные поставки такой помощи, такой как боеприпасы, беспилотники и ракеты для ПВО. Остальные деньги будут использованы для оплаты растущих расходов на программу военной подготовки. В документе ЕС, по данным WSJ, есть приблизительная оценка того, что в 2024 году новый фонд может предложить странам Евросоюза компенсацию на сумму 7,5 млрд евро.