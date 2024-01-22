Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Харьюмаа молодого человека

Марк-Сандор ушел в воскресенье ночью из своего дома в волости Сауэ и направился в столичный район Ыйсмяэ. Домой он не вернулся, телефон молодого человека отключен.

Приметы: рост 178 см, плотного телосложения. Уходя из дома был одет в черную куртку и синие джинсы. Имеет с собой небольшой дорожный чемодан.

Полиция просит всех, кто видел Марка-Сандора или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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