22.01.2024, 17:37
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Харьюмаа молодого человека
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в волости Сауэ (Харьюмаа) 26-летнего Марка-Сандора.
Марк-Сандор ушел в воскресенье ночью из своего дома в волости Сауэ и направился в столичный район Ыйсмяэ. Домой он не вернулся, телефон молодого человека отключен.
Приметы: рост 178 см, плотного телосложения. Уходя из дома был одет в черную куртку и синие джинсы. Имеет с собой небольшой дорожный чемодан.
Полиция просит всех, кто видел Марка-Сандора или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.
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