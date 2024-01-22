Первый шаг сделан: универсальная услуга электроснабжения скоро канет в Лету

„Универсальная услуга была создана для того, чтобы ограничить цену на электроэнергию и таким образом уменьшить суммы счетов за электричество, которое пару лет назад резко подорожало. К настоящему времени цены на электроэнергию снизились, а люди, потребляющие универсальную услугу, оказались в худшем положении по сравнению с теми, кто покупает электроэнергию по биржевой цене. Поэтому, отменив услугу, мы улучшим положение людей“, – пояснил председатель комиссии Прийт Ломп.

Поправка к закону предусматривает прекращение универсальной услуги с 1 мая этого года.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, будет создан стратегический резерв для обеспечения надежности электроснабжения в ситуации, когда предложение электроэнергии превышает спрос, а расходы на обслуживание терминала сжиженного природного газа в Палдиски будут включены в расходы, на основании которых рассчитывается взимаемый с потребителей сбор на резерв природного газа, передает rus.err.

Экономическая комиссия предложила начать первое чтение законопроекта 14 февраля.

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