Президент Карис: неумение договариваться становится хроническим в эстонском обществе

„Если попытаться найти сегодня что-то позитивное, то это то, что в последние недели о работе учителей говорят больше, чем раньше. Как о том, что удерживает учителей в этой профессии, так и о том, что зарождает в них мысли об уходе. На протяжении многих лет, мы, к сожалению, видим, что каждый год сотни педагогов отказываются от работы учителя, независимо от того, трудились они в школе лишь несколько лет или пару десятилетий“, — написал Карис.

Президент добавил, что причины отказа разные, но результат один – несущие конструкции образования становятся все более хрупкими. „Сегодняшние действия и заявления формируют ситуацию не только на следующий год или ближайшие три года, но как минимум на десятилетие“, — отметил он.

„Устойчивость системы образования нельзя оценивать только по тому, насколько хорошо справляются те, кто остались в школе. Гораздо важнее задуматься о том, кто ушел и почему. Или отказался прийти, хотя учился на учителя. Когда я встречаюсь с учителями, они все уверяют меня, что бастуют не из-за зарплаты. Скорее, они хотят указать на противоречия, порой слишком серьезные: насколько отличается нагрузка на бумаге и в реальной жизни, какое противоречие существует между условиями труда и требованиями к учителям и их обязанностям по сравнению с другими специалистами со степенью магистра. Существуют и противоречия в части будущей карьеры учителя и в других сферах жизни“, — отметил президент.

Карис добавил, что об этих опасениях было известно уже давно, но, возможно, кто-то слишком долго думал, вместо того, чтобы принять меры.

„Но ярче всего ситуация иллюстрирует неспособность договориться, которая становится хронической в ​​эстонском обществе. И это касается не только проблем учителей“, — резюмировал Карис.

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