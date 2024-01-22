ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 41-летней Кристины

Вчера вечером обеспокоенные родственники сообщили, что 19 января 41-летняя женщина ушла из своего дома и до сих пор не вернулась. В последний раз Кристину видели 19 января около 13:00 в тапаском магазине Grossi. Телефон женщина оставила дома.

Сотрудники полиции поговорили с близкими Кристины, собрали информацию о возможных местах, где она может находиться, но, к сожалению, поиски результатов не дали.

Рост Кристины около 174 см, телосложение худощавое, волосы длинные темные. Уходя из дома, была одета в светлую куртку с капюшоном и узором и темно-синие джинсы.

Полиция просит всех, кто видел Кристину или знает, где она находится, сообщить об этом но номеру 112.

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