ФОТО | Келли Сильдару поддержала брата, несмотря на выбранные стороны во вражде родителей

Ранее Хенри лишь дважды участвовал в этапе КМ по фристайлу, где занимал 37-е и 50-е место. На соревнованиях в Лааксе 17-летнему спортсмену удалось превзойти самого себя. Сначала он вышел в полуфинал, заняв 15-е место, а затем вышел в финал с четвертым результатом и занял 10-е место.

Несмотря на то, что после развода родителей семья Сильдару разделилась на два лагеря: мать Лилиан Талвинг и Келли Сильдару - с одной стороны, а отец Тынис Сильдару и Хенри Сильдару - с другой, Келли и Хенри, по крайней мере, кажется, отлично ладят друг с другом.

В частности, поздно вечером в воскресенье Келли пожелала удачи своему младшему брату Хенри.

„Я очень горжусь Хенри, он впервые прошел в финал этапа Кубка мира“, - сказала бронзовая призерша Олимпийских игр, которая сама все еще восстанавливается после операции на колене.

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