15 человек – столько учителей бастует в Нарве. Но это количество может измениться

По информации завуча Пяхклимяэской школы, их один учитель (ведет эстонский язык в школе – ред.) планирует бастовать в среду-пятницу, сегодня она ведет уроки в обычном режиме. Директора школы Ирины Янович на рабочем месте для комментария не было. Нет сегодня директора Ирины Бахрамовой на рабочем месте и в Кренгольмской школе, поэтому узнать подробности об учителе из этой образовательной организации, принимающем участие в забастовке, не получилось. На звонки репортера в Кесклиннаской школе никто не ответил, но по информации из других источников, бастует учитель начальных классов, кстати, эстонка.

Лариса Дегель, заведующая Отделом культуры Нарвской горуправы: „По моей информации, в Нарве бастует в муниципальных школах три человека. Но лучше этот вопрос задать профсоюзам. Учителя не обязаны сообщать Отделу культуры, что они бастуют. Они должны предуведомить об этом своего работодателя, а это директора школ. Возможно, цифра изменится, если сегодня кто-то из учителей примет решение бастовать. У бастующих должен быть координатор, с нами он не связывался, не уверена, что он есть вообще“.

Несколько дней назад один из руководителей Нарвского профсоюза работников образования Юрий Афанасьев ответил RusDelfi, что у него нет информации о бастующих учителях, что каждый сам решает бастовать или нет.

На вопрос о том, будет ли выплачиваться зарплата учителям, принимающим участие в забастовке, Лариса Дегель ответила: „Мы с директорами руководствуемся рекомендациями на этот счет Министерства образования и науки. Министерство выделяет деньги на зарплату учителям. Если человек не выполняет свои учительские обязанности, то он не должен получать зарплату. Но об этом лучше прочитать на сайте Министерства“.