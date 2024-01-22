15 человек – столько учителей бастует в Нарве. Но это количество может измениться(3)
В Нарве в забастовке учителей принимают участие 11 учителей Эстонской госгимназии, один учитель Нарвской госгимназии. А также три учителя из трех разных муниципальных школ города. Интересно, что, по крайней мере, двое из этих трех – приехавшие в Нарву эстонцы.
По информации завуча Пяхклимяэской школы, их один учитель (ведет эстонский язык в школе – ред.) планирует бастовать в среду-пятницу, сегодня она ведет уроки в обычном режиме. Директора школы Ирины Янович на рабочем месте для комментария не было. Нет сегодня директора Ирины Бахрамовой на рабочем месте и в Кренгольмской школе, поэтому узнать подробности об учителе из этой образовательной организации, принимающем участие в забастовке, не получилось. На звонки репортера в Кесклиннаской школе никто не ответил, но по информации из других источников, бастует учитель начальных классов, кстати, эстонка.
Лариса Дегель, заведующая Отделом культуры Нарвской горуправы: „По моей информации, в Нарве бастует в муниципальных школах три человека. Но лучше этот вопрос задать профсоюзам. Учителя не обязаны сообщать Отделу культуры, что они бастуют. Они должны предуведомить об этом своего работодателя, а это директора школ. Возможно, цифра изменится, если сегодня кто-то из учителей примет решение бастовать. У бастующих должен быть координатор, с нами он не связывался, не уверена, что он есть вообще“.
Несколько дней назад один из руководителей Нарвского профсоюза работников образования Юрий Афанасьев ответил RusDelfi, что у него нет информации о бастующих учителях, что каждый сам решает бастовать или нет.
На вопрос о том, будет ли выплачиваться зарплата учителям, принимающим участие в забастовке, Лариса Дегель ответила: „Мы с директорами руководствуемся рекомендациями на этот счет Министерства образования и науки. Министерство выделяет деньги на зарплату учителям. Если человек не выполняет свои учительские обязанности, то он не должен получать зарплату. Но об этом лучше прочитать на сайте Министерства“.
По словам Ирене Кяосаар, директора объединенных государственных школ и гимназий Нарвы, 11 учителей из Эстонской гимназии бастуют в поддержку тем, у кого зарплата, рабочие условия не такие, как у них в Нарве. Учителя о своем намерении заявили заранее, поэтому сложностей с организацией уроков для учеников гимназии не возникло.