22.01.2024, 10:05
Чемпионами Эстонии по лыжным гонкам на дистанции 10 км свободным стилем стали Мартин Химма и Кайди Каазику
ФОТО: | Delfi Meedia
В Отепя определились чемпионы Эстонии по лыжным гонкам на десятикилометровой дистанции свободным стилем. В мужском зачете победу одержал Мартин Химма, который долгое время шел вторым, но мощно финишировал и в итоге почти на две секунды опередил завоевавшего серебро Каарела Каспера Кырге, передает rus.ERR.ee.
Третье место досталось биатлонисту сборной Эстонии Райдо Рянкелю, уступившему победителю около 11 секунд. В женской конкуренции основная борьба развернулась между сестрами-близняшками Кайди и Кейди Каазику.
Кайди в итоге опередила сестру на 11,5 секунды, а выигравшая бронзу Теэзи Туул отстала более чем на минуту.
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