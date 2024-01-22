Чемпионами Эстонии по лыжным гонкам на дистанции 10 км свободным стилем стали Мартин Химма и Кайди Каазику

В Отепя определились чемпионы Эстонии по лыжным гонкам на десятикилометровой дистанции свободным стилем. В мужском зачете победу одержал Мартин Химма, который долгое время шел вторым, но мощно финишировал и в итоге почти на две секунды опередил завоевавшего серебро Каарела Каспера Кырге, передает rus.ERR.ee.