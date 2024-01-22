Зимние виды
22.01.2024, 10:05

Чемпионами Эстонии по лыжным гонкам на дистанции 10 км свободным стилем стали Мартин Химма и Кайди Каазику

 
Planica 2023 meeste teatesõit 03.03.2023
Planica 2023 meeste teatesõit 03.03.2023
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В Отепя определились чемпионы Эстонии по лыжным гонкам на десятикилометровой дистанции свободным стилем. В мужском зачете победу одержал Мартин Химма, который долгое время шел вторым, но мощно финишировал и в итоге почти на две секунды опередил завоевавшего серебро Каарела Каспера Кырге, передает rus.ERR.ee.

Третье место досталось биатлонисту сборной Эстонии Райдо Рянкелю, уступившему победителю около 11 секунд. В женской конкуренции основная борьба развернулась между сестрами-близняшками Кайди и Кейди Каазику.

Кайди в итоге опередила сестру на 11,5 секунды, а выигравшая бронзу Теэзи Туул отстала более чем на минуту.

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