ВИДЕО | Какой странный гол! Хоккеисты потеряли шайбу во время матча
В Филадельфии (США) на стадионе „Уэллс Фарго-центр“ в воскресенье прошла встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой „Филадельфия Флайерз“ принимала „Оттаву Сенаторз“.
Счёт в матче был открыт 23-летним защитником „лётчиков“ Егором Замулой, который реализовал большинство. Гол получился достаточно курьёзным, так как все игроки на льду потеряли шайбу из виду, в то время как Замула поразил створ ворот „Сенаторз“ броском из круга вбрасываний.
„Какой странный гол!“ — прокомментировал эпизод североамериканский комментатор, работавший на матче.
Видеопросмотр подтвердил решение судьи на льду о том, что гол Егора Замулы в ворота „Оттавы“ произошёл как кульминация непрерывной игры, а свисток не повлиял на результат. Решение было принято в соответствии с правилом 37.3, в котором описываются ситуации с голом, подлежащие видеопросмотру, такие как „попадание шайбы в сетку как кульминация непрерывной игры, когда на результат не повлиял ни один свисток судьи, потерявшего шайбу из виду“.
Источник - Чемпионат
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