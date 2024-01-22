ВИДЕО | Какой странный гол! Хоккеисты потеряли шайбу во время матча

Счёт в матче был открыт 23-летним защитником „лётчиков“ Егором Замулой , который реализовал большинство. Гол получился достаточно курьёзным, так как все игроки на льду потеряли шайбу из виду, в то время как Замула поразил створ ворот „Сенаторз“ броском из круга вбрасываний.

Видеопросмотр подтвердил решение судьи на льду о том, что гол Егора Замулы в ворота „Оттавы“ произошёл как кульминация непрерывной игры, а свисток не повлиял на результат. Решение было принято в соответствии с правилом 37.3, в котором описываются ситуации с голом, подлежащие видеопросмотру, такие как „попадание шайбы в сетку как кульминация непрерывной игры, когда на результат не повлиял ни один свисток судьи, потерявшего шайбу из виду“.