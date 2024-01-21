Ушел из жизни выдающийся эстонский ученый-механик Хиллар Абен

Академик Хиллар Абен (03.12.1929 – 21.01.2024) – ученый-механик, специалист по фотоупругости, почти половину своей жизни, или 46 лет, он отдал работе в Эстонской академии наук.

Делом жизни Абена стала фотоэластичность, то есть технология, позволяющая измерять невидимые напряжения в прозрачных средах. В 1957 году Абен защитил кандидатскую диссертацию, а в 1966 году — степень доктора технических наук в системе СССР. В 1977 году он был избран членом Эстонской академии наук в области механики.

В Институте кибернетики Академии наук Абен начинал работать с момента основания института (1960 г.) заведующим сектором механики и прикладной математики, руководил строительством здания института в 1980-х годах в должности заместителя директора и директора.

Работа Абена с фотоэластичностью привела к разгадке феномена так называемых капель принца Руперта. Головка этих змееобразных стеклянных бусин чрезвычайно прочна, но если сломать тонкий кончик, вся конструкция распадается в порошок.

Дважды исследовательская работа Абена была отмечена Научной премией Эстонской Республики, в том числе высшим признанием в 2009 году стала так называемая премия за разработку и применение теории, технологии измерений и аппаратуры интегрального метода фотоупругости в стекольной промышленности.

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