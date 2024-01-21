ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (697-й день) | Войска РФ взяли село в Харьковской области. Украина копает собственную „линию Суровикина“
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки произошло 80 боестолкновений.
Российские войска нанесли три ракетных и четыре авиаудара, совершили 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть жертвы среди мирного населения.
Войска РФ пытаются атаковать:
на купянском направлении в районе Синьковки и Петропавловки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области;
на лиманском направлении в районе Тернова, Ямполевки Донецкой области, а также в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области;
на бахмутском направлении в районе Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
на авдеевском направлении в районе Авдеевки, а также Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области;
на марьинском направлении в районе Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
на запорожском направлении — в районе Вербового.
Украинские военные „продолжают мероприятия по расширению плацдарма“ на херсонском направлении. Войска РФ безуспешно пытаются им помешать, несмотря на значительные потери.
В ночь на воскресенье в порту Усть-Луга в Ленинградской области загорелся терминал, принадлежащий компании „Новатэк“. К тушению пожара были привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса, сообщил глава области Александр Дрозденко, добавив, что персонал эвакуирован, пострадавших нет. Пожар в терминале порта Усть-Луга произошел из-за двух взрывов, сообщил глава Кингисеппского района. Во время пожара в терминале „Новатэка“ повреждены две цистерны и насосная станция, сообщили источники в экстренных службах. Источники украинским СМИ, в том числе „Суспильне“, заявили, что атака дронов на терминал „Новатэка“ в Усть-Луге — операция СБУ.
Ночью взрывы прозвучали над Тулой, Смоленском и Орлом. В Туле, по свидетельствам местных жителей, был прилет по оборонному предприятию Щегловский вал, которое производит в том числе зенитно-ракетные комплексы Панцирь-С.
Украина копает собственную „линию Суровикина“ против надвигающегося российского наступления, пишет The Telegraph и публикует карты местонахождения этих укреплений. По данным газеты, планируется построить более 600 миль (965 километров) новых бетонных траншей и подземных командных пунктов. Основные усилия сейчас идут вокруг Лимана и под Авдеевкой, а также у Купянска. Издание уточняет, что главная оборонительная линия строится примерно в 16 километрах западнее Авдеевки.
„Здесь Украина использует ряд естественных барьеров из озер и рек“, - говорится в статье.Еще одна линия - в городе Покровске, „который России необходимо захватить, чтобы выполнить свою задачу по захвату всей Донецкой области“. Покровск защищен двухуровневой системой траншей, проходящей по всему городу.Самая мощная из новых оборонительных линий может быть вокруг Чернигова, пишет издание. При этом, как уточняется, „нет никаких ожиданий, что этот район станет новым фронтом“.
По данным газеты, украинская оборона напоминает „линию Суровикина“, на которой россияне остановили украинское контрнаступление этим летом. Сначала идут минные поля, далее - сети траншей и укрепленных командных центров. На некоторых участках, где фронт статичен, ВСУ разместили укрепления примерно в километре друг от друга.
Однако, отмечает издание, новые укрепления, хоть и позволят Украине сохранить больше жизней, они „уменьшат амбиции Киева вернуть себе оккупированную территорию“.“Целью Украины на 2024 год, судя по всему, является пополнение своих пострадавших в боях сил и восстановление наступательной боевой мощи в преддверии следующего года“, - говорится в статье.
Канал Минобороны РФ „Звезда“ объявил, что российские военные „освободили“ населенный пункт Крахмальное в Купянском районе Харьковской области.
Представитель командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона заявил, что украинские военные отошли „на более подготовленные рубежи“, поскольку село „не имеет никакого значения“.
„В селе Крахмальном до полномасштабного вторжения проживали 45 человек, то есть было где-то пять домов, и эти дома разрушила армия РФ. Поэтому эти несколько сотен метров, которые россияне захватили, не имеют никакого значения. Наши защитники отошли на более подготовленные рубежи, где их жизнь находится в безопасности“, — цитирует Фитьо „Политика Страны“.
„Я думаю, это временное явление. Линия фронта ежедневно смещается, мы просто не сообщаем о захвате или отбитии 100 метров, нам это не нужно“, — сказал он.
Крахмальное было захвачено войсками РФ в ходе полномасштабного вторжения в Украину, но осенью 2022 года ВСУ освободили его во время контрнаступления.
Глава „ДНР“ Денис Пушилин объявил, что в результате обстрела рынка в Донецке погибли 27 человек. По словам Пушилина, по меньшей мере еще 25 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести.
„По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений“, — написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он сообщил, что в самопровозглашенной республике 22 января объявлено днем траура по погибшим в результате обстрела рынка в Донецке.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил необходимость мобилизации, в числе прочего, требованием соблюдения справедливости.
„Справедливо заменить, кому-то справедливо отдохнуть. Несправедливо уклоняться, когда кто-то погибает за тебя, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько, насколько он будет подготовлен, кто его подготовит“, — сказал Зеленский в интервью британскому Channel 4 News, фрагменты из которого цитирует „Суспильне“.
При этом Зеленский подчеркнул, что в данный момент не видит необходимости в мобилизации полумиллиона человек. Такие цифры, напоминает „Суспильне“, украинские военные называли в конце декабря 2023 года, когда кабинет министров внес в парламент законопроект о мобилизации.
Минобороны России заявляет о сбитых ракетах в Крыму. Российская ПВО уничтожила две украинские ракеты над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма, заявило Минобороны России.По информации российских военных, обстрел велся около 14:00 по московскому времени с применением авиационных управляемых ракет.
В соглашении между Москвой и Киевом об окончании войны в Украине должен быть зафиксирован отказ России от статуса ядерной державы, заявил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью Tagesspiegel.По его словам, это позволит гарантировать, что Россия никогда не нападет на Украину или любую другую страну в будущем. При этом он подчеркнул, что мир возможен только в случае полного освобождения Украины и возвращения всех ее территорий в границах 1991 года.
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