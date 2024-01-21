ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (697-й день) | Войска РФ взяли село в Харьковской области. Украина копает собственную „линию Суровикина“

Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

За прошедшие сутки произошло 80 боестолкновений.

Российские войска нанесли три ракетных и четыре авиаудара, совершили 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть жертвы среди мирного населения.

Войска РФ пытаются атаковать:

на купянском направлении в районе Синьковки и Петропавловки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области;

на лиманском направлении в районе Тернова, Ямполевки Донецкой области, а также в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области;

на бахмутском направлении в районе Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;

на авдеевском направлении в районе Авдеевки, а также Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области;

на марьинском направлении в районе Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

на запорожском направлении — в районе Вербового.

Украинские военные „продолжают мероприятия по расширению плацдарма“ на херсонском направлении. Войска РФ безуспешно пытаются им помешать, несмотря на значительные потери.

В ночь на воскресенье в порту Усть-Луга в Ленинградской области загорелся терминал, принадлежащий компании „Новатэк“. К тушению пожара были привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса, сообщил глава области Александр Дрозденко, добавив, что персонал эвакуирован, пострадавших нет. Пожар в терминале порта Усть-Луга произошел из-за двух взрывов, сообщил глава Кингисеппского района. Во время пожара в терминале „Новатэка“ повреждены две цистерны и насосная станция, сообщили источники в экстренных службах. Источники украинским СМИ, в том числе „Суспильне“, заявили, что атака дронов на терминал „Новатэка“ в Усть-Луге — операция СБУ.

Ночью взрывы прозвучали над Тулой, Смоленском и Орлом. В Туле, по свидетельствам местных жителей, был прилет по оборонному предприятию Щегловский вал, которое производит в том числе зенитно-ракетные комплексы Панцирь-С.