ГАЛЕРЕЯ | У посольства РФ в Таллинне прошла акция „Россия без Путина“(63)
В воскресенье, 21 января, организация Reforum Space Tallinn провела у посольства РФ в Эстонии митинг в рамках всемирной акции „Россия без Путина“.
Всемирная акции „Россия без Путина“ организована по инициативе Фонда борьбы с коррупцией. Акция также приурочена к трехлетней годовщине со дня возвращения в Россию и ареста одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального.
„Коррупция, нищета и война с Украиной приводят к тому, что все больше россиян - внутри страны и за ее пределами - стремятся к переменам. Акция призвана объединить тех, кто желает видеть Россию свободной и процветающей. Это возможно только после смены власти, и это то, что мы требуем: Путин должен уйти. Он является причиной того, что наша страна ведет кровавую бессмысленную войну, а люди, которые осмеливаются противостоять ему, оказываются в тюрьме. Мы должны положить этому конец“, - заявляют представители Фонда борьбы с коррупцией.
Регулярно российские активисты в изгнании организуют акции солидарности с Украиной и за освобождение политических заключенных. Организаторы акции призывают страны Запада не признавать выборы президента России в марте 2024 года легитимными.
„Нельзя признавать эти „выборы“! Признание Путин воспримет как „карт-бланш“ на свои последующие действия. Это развяжет ему руки, и тогда никто не может гарантировать мира в Европе. Вопрос „Какая страна страна станет следующей?“ будет вопросом не географии, а времени“ — говорит одна из организаторов акции, резидент Reforum Space Tallinn Сана Безменова.
Первые пикеты прошли в воскресенье в Австралии и Новой Зеландии, где на них вышли несколько десятков человек. Митинги также состоялись в Тбилиси, Ереване, Кракове, Риге, Вильнюсе, Дублине, Париже и других городах Европы. В Берлине к Бранденбургским воротам вышло несколько сотен человек. Люди принесли плакаты „Россия без Путина“, „Нет войне“ и „Свободу Навальному“. В Кельне в аналогичном мероприятии приняли участие тоже около двухсот человек. Акции также анонсированы в городах Северной и Южной Америки.
Возвращение Навального в Россию
Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января 2021 года после нескольких месяцев в Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом „Новичок“, напоминает DW. В аэропорту он был задержан и впоследствии отправлен российскими властями в колонию по делу „Ив Роше“. Тогда политика приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем - в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).
В августе 2023 года Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании „экстремистского сообщества“. Таким сообществом, по версии властей, являлся основанный им Фонд борьбы с коррупцией. До этапирования в колонию „Полярный волк“ в Ямало-Ненецком автономном округе Алексей Навальный находился в ИК-6 в поселке Мелехово во Владимирской области.
Объясняя причины своего возвращения, оппозиционер подчеркнул, что у него есть своя страна и свои убеждения, от которых он не хочет отказываться. „И я не могу предать ни первого, ни второго. Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И если надо, пойти на какие-то жертвы“, - написал он. По его словам, вернувшись, он выполнил обещания своим избирателям. „Сложилось так, что в России сейчас за свое право иметь и не скрывать свои убеждения я должен заплатить тем, что буду сидеть в одиночной камере. И мне, конечно, не нравится сидеть. Но ни от своих идей, ни от своей родины я не откажусь“, - заявил Алексей Навальный.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.