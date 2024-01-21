ГАЛЕРЕЯ | У посольства РФ в Таллинне прошла акция „Россия без Путина“

Всемирная акции „Россия без Путина“ организована по инициативе Фонда борьбы с коррупцией. Акция также приурочена к трехлетней годовщине со дня возвращения в Россию и ареста одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального.

„Коррупция, нищета и война с Украиной приводят к тому, что все больше россиян - внутри страны и за ее пределами - стремятся к переменам. Акция призвана объединить тех, кто желает видеть Россию свободной и процветающей. Это возможно только после смены власти, и это то, что мы требуем: Путин должен уйти. Он является причиной того, что наша страна ведет кровавую бессмысленную войну, а люди, которые осмеливаются противостоять ему, оказываются в тюрьме. Мы должны положить этому конец“, - заявляют представители Фонда борьбы с коррупцией.

Регулярно российские активисты в изгнании организуют акции солидарности с Украиной и за освобождение политических заключенных. Организаторы акции призывают страны Запада не признавать выборы президента России в марте 2024 года легитимными.

„Нельзя признавать эти „выборы“! Признание Путин воспримет как „карт-бланш“ на свои последующие действия. Это развяжет ему руки, и тогда никто не может гарантировать мира в Европе. Вопрос „Какая страна страна станет следующей?“ будет вопросом не географии, а времени“ — говорит одна из организаторов акции, резидент Reforum Space Tallinn Сана Безменова.

Первые пикеты прошли в воскресенье в Австралии и Новой Зеландии, где на них вышли несколько десятков человек. Митинги также состоялись в Тбилиси, Ереване, Кракове, Риге, Вильнюсе, Дублине, Париже и других городах Европы. В Берлине к Бранденбургским воротам вышло несколько сотен человек. Люди принесли плакаты „Россия без Путина“, „Нет войне“ и „Свободу Навальному“. В Кельне в аналогичном мероприятии приняли участие тоже около двухсот человек. Акции также анонсированы в городах Северной и Южной Америки.

Возвращение Навального в Россию