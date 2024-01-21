Социал-демократы сделали коалиции предложение, которое может сократить забастовку учителей до одного дня

„В конце прошлого года в различных министерствах было выплачено относительно большое количество различных премий и надбавок. Если бы мы сделали пропорциональное сокращение операционных расходов по каждому министерству, то можно было бы получить эти 10 миллионов евро при такой небольшой экономии на этих расходах“, - сказал председатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.

„Такая небольшая экономия каждого министерства не должна парализовать деятельность какого-либо министерства“, - добавил Ляэнеметс.

По его словам, нахождение 10 миллионов также даст возможность начать переговоры с учителями и о коллективном договоре, то есть о повышении зарплаты на ближайшие три года.

По словам Ляэнеметса, по состоянию на воскресенье согласия по новому предложению с партнерами по коалиции нет, но это предложение обязательно будет обсуждаться на совете коалиции в понедельник. Это означает, что в понедельник забастовка учителей начнется, но, по словам Ляэнеметса, если соглашение будет достигнуто, это дает надежду, что забастовка продлится один день.

Напомним, что Союз работников образования Эстонии (EHL) начинает 22 января бессрочную забастовку учителей общеобразовательных школ. С 24 января планируют начать забастовку поддержки продолжительностью до трех дней работники учреждений дошкольного образования и профессиональных учебных заведений.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.