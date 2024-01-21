Глава украинской разведки Кирилл Буданов: Украине не обойтись без мобилизации

„Невозможно даже представить себе, что мы сможем обойтись без мобилизации“, сказал он в интервью Financial Times, опубликованном в воскресенье, 21 января.

По словам Буданова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают ощутимую нехватку личного состава, однако и у России с этим проблемы. Она теряет столько же или даже больше военнослужащих, чем способна мобилизовать. То же самое касается и ее вооружений. Россия расходует больше оружия и боеприпасов, чем способна произвести, отметил глава ГУР. „Именно этим объясняется поиск Россией оружия в других странах“, - сказал он.

Буданов не стал давать оценку текущей ситуации на фронте, перенаправив вопрос в Генеральный штаб ВСУ. Прошлогоднее контрнаступление Украины он охарактеризовал так: „Сказать, что все хорошо, неправда. Сказать, что катастрофа, тоже неправда“.

Глава ГУР также отказался делать какие-либо „смелые прогнозы“ на 2024 год. „Я надеюсь, что наши успехи будут больше, чем их“, - заявил он.

Планы мобилизации в Украине

Власти Украины неоднократно подчеркивали, что в ВСУ существует дефицит кадров, и в 2024 году планируют мобилизовать новых военнослужащих, чтобы заменить воюющих уже два года и восполнить потери. В конце декабря 2023 года в Верховной раде зарегистрировали правительственный законопроект об ужесточении в стране мобилизации.

Среди прочего правительство предлагает снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет, разделить граждан на две категории - „годен“ и „не годен“ к военной службе, исключив промежуточную категорию - „ограниченно годен“, а также установить перечень тех, кто имеет право на отсрочку и освобождение от призыва.

Кроме того, предлагается упростить порядок вручения повесток. Согласно законопроекту, ее могут вручить как лично, так и через электронный кабинет или электронную почту. Для уклонистов предлагается установить ряд ограничений. Им могут грозить запрет на выезд за границу, операции с движимым и недвижимым имуществом, водить машину и брать кредиты.