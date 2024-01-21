ГАЛЕРЕЯ | В многоквартирном доме в Паневежисе произошел взрыв
В воскресенье, 21 января, около 12 часов по телефону литовской экстренной службы спасения поступило сообщение о том, что горит квартира в Паневежисе, на улице Нямуно.
На место происшествия были отправлены пожарно-спасательные подразделения Паневежского службы противопожарной безопасности и спасения и работники Паневежской скорой помощи.
Дежурный отдела координации ситуации Департамента противопожарной безопасности и спасения сообщил, что пожар был потушен до приезда пожарных.
Один человек с травмами был доставлен в больницу.
Предполагается, что взорвался газовый баллон объемом 5 литров. Из-за взрыва обрушились внешняя стена и перегородка.
Жителям пришлось выйти на улицу. Сейчас решается, безопасно ли им возвращаться.
На месте работают 3 автоцистерны, автомобиль с лестницей, пожарные, медики, сотрудники полиции и гражданской защиты.
Галерею с места события можно посмотреть здесь.
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