ГАЛЕРЕЯ | В многоквартирном доме в Паневежисе произошел взрыв

На место происшествия были отправлены пожарно-спасательные подразделения Паневежского службы противопожарной безопасности и спасения и работники Паневежской скорой помощи.

Дежурный отдела координации ситуации Департамента противопожарной безопасности и спасения сообщил, что пожар был потушен до приезда пожарных.

Один человек с травмами был доставлен в больницу.

Предполагается, что взорвался газовый баллон объемом 5 литров. Из-за взрыва обрушились внешняя стена и перегородка.

Жителям пришлось выйти на улицу. Сейчас решается, безопасно ли им возвращаться.

На месте работают 3 автоцистерны, автомобиль с лестницей, пожарные, медики, сотрудники полиции и гражданской защиты.

Галерею с места события можно посмотреть здесь.

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