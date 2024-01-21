В Донецке сообщили о гибели 18 человек в результате удара ВСУ по рынку

„Вражеские снаряды упали в оживленном месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды, магазины. По предварительной информации, есть погибшие и раненые“, — написал Кулемзин.

Сначала глава аннексированной ДНР Денис Пушилин заявил, что, по предварительной информации, в результате удара погибли не менее 13 человек, еще десять получили ранения.

Позже Кулемзин сообщил, что в Донецке уже 18 погибших и 13 раненых. Информация продолжает поступать, отметил он.

„Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно. На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется, ведется поиск фрагментов вооружения“, — добавил Пушилин.

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