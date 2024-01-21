21.01.2024, 15:34
Эстоно-латвийская баскетбольная лига: Клуб „Виймси“ потерпел 7-е поражение подряд
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 21 января, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Виймси“ проиграл дома пярнускому клубу „Садам“ (76:87).
„Садам“ выиграл первую половину матча со счетом 44:33. В третьей четверти „Виймси“ на некоторое время захватил лидерство, но перед заключительной четвертью „Садам“ выигрывал со счетом 61:58. В начале четвертой четверти „Садам“ пошел своим путем, увеличил свое преимущество в счете и одержал уверенную победу со счетом 87:76.