Таллинн в январе объявит новый тендер на строительство олимпийского бассейна в Ласнамяэ

Отказавшаяся строить бассейн компания Tondiraba Ujula OÜ успела составить проектную документацию на объект, который может быть использована в дальнейшем. По оценке столичной мэрии, благодаря этому срок проектирования может сократиться до 18 месяцев и город сэкономит около 700 000 евро, а бассейн сможет получить разрешение на эксплуатацию в 2027 году. В обмен на согласие передать документацию Таллинн отказался требовать с Tondiraba Ujula OÜ неустойку за расторжение договора.

Сейчас мэрия исходит из того, что комплекс обойдется в 50-60 млн евро, а вместе с налогом с оборота - примерно в 70 млн евро.

Таллинн пообещал выделить на проект из столичного бюджета до 20 млн евро, и рассчитывает, что остальные средства поступят от частного партнера и государства.

Если проект будет реализован, в Эстонии появится первый плавательный бассейн олимпийского стандарта, который будет служить как тренировочной базой, так и соревновательным центром.

Планируемый спорткомплекс будет построен в столичном районе Ласнамяэ рядом с ледовым холлом „Тондираба“. Он будет включать в себя как минимум два плавательных бассейна (50-метровый и 25-метровый). Кроме того, в комплекс войдут общежитие для спортсменов и различные спортзалы.

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