Клопп пригласил больного раком Эрикссона возглавить „Ливерпуль“ на один день

Швед всегда мечтал поработать с „Ливерпулем“, он болеет за клуб. Высказывались мнения о том, что его можно назначить тренером „красных“ на мартовский матч легенд против „Аякса“. Однако Клопп позвал его в первую команду.

„Я впервые услышал о его любви к „Ливерпулю“ и о том, что он был болельщиком клуба всю жизнь.

Мы очень рады будем, если он приедет к нам. Он сможет сидеть в моем офисе и выполнять мою работу в течение дня, если захочет – это не проблема.

Если он приедет, мы покажем ему все тут, расскажем, как этот замечательный клуб развивался на протяжении многих лет. Я уверен, он сможет приехать и провести здесь замечательные часы“, – сказал главный тренер „Ливерпуля“ Клопп.

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