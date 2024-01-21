Премьер-министр Словакии пообещал не допустить Украину в НАТО

Фицо подтвердил, что встретится с Шмыгалем 24 января в Ужгороде. „Я скажу ему, что наложу вето и заблокирую это (вступление в НАТО. - Ред.), потому что это как раз и есть основа для третьей мировой войны и ничего больше“, - сказал Фицо. Кроме того, премьер пообещал подтвердить отказ передавать Украине любое оружие.

„Я скажу ему, что, когда речь идет о вступлении в ЕС, мы их уважаем, но они должны выполнять условия. В ЕС не может вступить страна, абсолютно не соответствующая никаким требованиям“, - продолжил Фицо. Глава правительства Словакии уточнил, что едет в Украину с гуманитарной помощью.

Отказ Фицо от передачи оружия Украине

Фицо в конце октября 2023 года объявил в парламенте в Братиславе об остановке военной помощи Украине. „Мы рассматриваем помощь Украине исключительно как гуманитарную и гражданскую. Мы больше не будем поставлять Украине оружие“, - отметил лидер победившей на парламентских выборах партии „Направление - социальная демократия“ (SMER-SD).

Война в Украине - это „не наша война, к этой войне мы не имеем никакого отношения“, отметил он, назвав „немедленное прекращение военных операций“ „лучшим решением, которое у нас есть для Украины“.

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