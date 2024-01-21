СВОДКА ЗА СУТКИ | Снегоуборочный трактор наехал на пешехода

В субботу в 02.46 в Кейла у дома номер 14 по Кесквяльяк, 27-летний мужчина производил на тракторе John Deere 3039R снегоуборочные работы и наехал на пешехода — 63-летнего мужчину.

Пострадавшего доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 10 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Лыунаская префектура сообщила об угоне автомобиля Audi A4 белого цвета (2001 года выпуска) с регистрационным номером 870BGY.

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