ВИДЕО | Военные рассказали, как будут выглядеть бункеры в приграничных районах Эстонии

Изнутри бункеры будут напоминать жилые комнаты. Там есть источник тепла, можно подвести электричество.

По словам экспертов, технически бункеры изготовить довольно легко, поскольку нет необходимости в системе вентиляции.

„Стандарт – бункер для одного воинского отделения. Это значит, что в бункере можно разместить десять человек с оборудованием. При необходимости бункеры можно соединить, если нужно – построить более крупные. Сами бункеры будут модульными, то есть можно будет что-то убрать или добавить что-нибудь. Сделать командный пункт или склад, например“, – сказал начальник штаба инженерного батальона, майор Таави Моор.

„Его на место привозит тяжелая техника Сил обороны. Скажем, если он весит где-то порядка 50 тонн, то это все равно легче приличного танка, а мы видели, как Силы обороны умеют такие танки перевозить, и каких-то явных проблем тут нет“, – добавил директор Института строительства и архитектуры TalTech Ярек Курницкий.

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