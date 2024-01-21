ВИДЕО | Военные рассказали, как будут выглядеть бункеры в приграничных районах Эстонии(74)
В приграничных районах Эстонии установят 600 бункеров, которые будут построены в виде одного бетонного модуля, чтобы они могли выдержать прямое попадание артиллерийских боеприпасов, передает rus.err.
Изнутри бункеры будут напоминать жилые комнаты. Там есть источник тепла, можно подвести электричество.
По словам экспертов, технически бункеры изготовить довольно легко, поскольку нет необходимости в системе вентиляции.
„Стандарт – бункер для одного воинского отделения. Это значит, что в бункере можно разместить десять человек с оборудованием. При необходимости бункеры можно соединить, если нужно – построить более крупные. Сами бункеры будут модульными, то есть можно будет что-то убрать или добавить что-нибудь. Сделать командный пункт или склад, например“, – сказал начальник штаба инженерного батальона, майор Таави Моор.
„Его на место привозит тяжелая техника Сил обороны. Скажем, если он весит где-то порядка 50 тонн, то это все равно легче приличного танка, а мы видели, как Силы обороны умеют такие танки перевозить, и каких-то явных проблем тут нет“, – добавил директор Института строительства и архитектуры TalTech Ярек Курницкий.
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