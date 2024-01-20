ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (696-й день) | Зеленский пригласил Трампа в Украину

В ВСУ также заявили, что российские войска нанесли удар по Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной РФ части Луганской области.

Командование Воздушных сила ВСУ сообщило, что войска РФ запустили семь беспилотников, которые атаковали Украину в ночь на 20 января, из Краснодарского края. Ранее об атаке дронов сообщал Генштаб.

На херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За сутки войска РФ совершили 10 безуспешных штурмов позиций ВСУ.

На шахтерском направлении украинские военные отразили атаку россиян южнее Золотой Нивы Донецкой области. На запорожском направлении ВСУ отбили три атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

На марьинском направлении ВСУ отбили 12 атак противника в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На авдеевском направлении украинские военные отбили 14 атак россиян в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На бахмутском направлении ВСУ отразили четыре атаки противника вблизи Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

На лиманском направлении ВСУ отбили 10 атак противника возле Тернов, Ямполевки, Верхнекаменского Донецкой области и еще 15 атак в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области.

Произошло 103 боевых столкновения. На купянском направлении ВСУ отразили 12 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

В ночь на 20 января российские военные нанесли авиационный удар, применив семь беспилотников типа „Шахед-136/131“. Силами и средствами ПВО Украины уничтожены четыре дрона.

За минувшие сутки войска РФ нанесли один ракетный и 23 авиационных удара, совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

По подсчетам „Медиазоны“, за 2023 год в российские военные суды поступило 421 дело по статье о неисполнении приказа (332 УК) и 5024 дела о самовольном оставлении части (статья 337 УК).

Так, суд назначил два года и один месяц колонии-поселения военнослужащему Ивану Морщакову. По два года и два месяца получили контрактники Михаил Филиппов и Александр Быков. Александру Агафонову и Артему Миркину назначили сроки по два года и три месяца. Артему Нештуну — два года и четыре месяца. Александра Максимова приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения.

Приговоры военнослужащих вынесли с 19 декабря по 12 января. Их признали виновными по делу о неисполнении приказа в период военного конфликта (часть 2.1 статьи 332 УК). Все семеро военных отказались участвовать в боевых действиях в Украине летом и осенью 2023 года.

35-й гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском назначил до двух с половиной лет колонии-поселения семерым контрактникам, которые отказались участвовать в полномасштабном российском вторжении в Украину. На информацию об этом на сайте суда обратила обратила внимание „Медиазона“.

Суд на Камчатке отправил в колонию-поселение семерых контрактников, которые отказались воевать в Украине

„Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения, из них - 1 ребенок“, — написал Прокудин.

Кроме того, по его словам, обстрелам подверглись жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры и церковь в Херсонском районе.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки российские военные выпустили по городу Херсону 30 снарядов.

За минувшие сутки в Херсонской области под обстрел попали жилые кварталы, объект критической инфраструктуры и церковь — глава ОВА

Силы обороны Украины уничтожили четыре беспилотника, остальные три, как утверждается, „не достигли своих целей“. Системы ПВО сработали в Одесской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областей.

Средства ПВО России сбили 20 украинских беспилотников, а также один реактивный снаряд HIMARS.

Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили радиолокационную станцию IRIS-T, а также живую силу и военную технику ВСУ в 118 районах.

На херсонском направлении в результате действий войск РФ потери ВСУ составили до 35 военнослужащих.

На запорожском направлении подразделения российский войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Работино и Вербовое Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих.

На южно-донецком направлении российские военные отразили две атаки украинцев в районе населенного пункта Ровнополь ДНР, а также поразили живую силу 79-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка ДНР. Потери ВСУ — до 95 военнослужащих.

На донецком направлении войска России отразили четыре ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка ДНР. Противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих.

На краснолиманском направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка ДНР и Червоная Диброва самопровозглашенной ЛНР. Потери противника — до 280 военных.

На купянском направлении войска РФ отразили десять атак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Терны самопровозглашенной ДНР. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. По окончании встречи спортсменки подошли к сетке и обменялись рукопожатиями.

Россиянка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр пожали друг другу руки после матча первого круга юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ноябре 2023 года эксперты уже сообщали о том, что вокруг станции были установлены мины. Тогда после отчета агентства их убрали.

„Это закрытая зона, недоступная для персонала станции. Генеральный директор Рафаэль Гросси подтвердил, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ“, — говорится в отчете агентства.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии, которые дежурят на ЗАЭС, обнаружили мины по периметру станции, а также в буферной зоне между внутренним и внешним ограждением АЭС.

Ряд опрошенных телекомпанией экспертов полагают, что военные действия, вероятно, продлятся еще пять лет. При этом, как считают источники CNN, маловероятно, что в 2024 году одна из сторон добьется заметного преимущества.

Как считают источники телекомпании, два года война продлится вне зависимости от наличия и размера помощи Украине со стороны США.

Война в Украине может продлиться еще как минимум два года, такое мнение высказали источники CNN, знакомые с данными разведок.

CNN: западные разведки считают, что война в Украине продлится еще не менее двух лет

Она предсказывает, что в течение следующих недель активные попытки вытеснить ВСУ с левого берега Днепра продолжатся, „несмотря на растущие потери в живой силе“. Эта задача остается для армии РФ приоритетной, сказано в сводке, опубликованной в сети Х (бывший твиттер).

„Очень вероятно, что наступательные возможности российских сил ограничивает их плохая подготовка и координация“, — считает военная разведка.

По заключению британского министерства обороны, здесь у армии РФ „почти наверняка есть значительное преимущество с точки зрения баланса сил“.

Британская военная разведка в своей очередной сводке о событиях на фронте пишет о безуспешных попытках российских военных вытеснить ВСУ с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, в районе села Крынки.

Британская разведка: российская армия не может вытеснить ВСУ с левого берега Днепра из-за плохой подготовки и координации

„Сейчас продолжается обработка информации. Во время совместной работы замечаний со стороны представителей США не было“, — говорится в сообщении.

Как сообщает Минобороны Украины, служба внутреннего аудита ведомства, представители ВСУ и отдела оборонного сотрудничества посольства США проверили вооружения в одной из украинских воинских частей.

Украина в ближайший год будет восстанавливать вооруженные силы и наращивать военное производство. И только после этого сможет предпринять новую попытку контрнаступления, отмечает CNN.

Учитывая то, что война в Украине, скорее всего, будет продолжаться еще не менее двух лет, Белый дом намерен добиться финансирования для Украины до новых президентских выборов. Как отмечает CNN со ссылкой на источники, в Белом доме есть понимание, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах финансовая поддержка Киева будет урезана.

Ранее Financial Times, ссылаясь на источники среди чиновников в Украине, писала, что Россия, вероятно, готовится к широкомасштабному наступлению летом.

Зеленский пригласил Трампа в Украину

Зеленский пригласил Трампа в Украину и назвал „пугающим“ его обещание закончить войну за сутки

Президент Украины Владимир Зеленский назвал „пугающим“ обещание бывшего президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта между Украиной и Россией „в течение 24 часов“, в случае если он вновь займет президентское кресло.

В интервью британскому телеканалу Channel 4 Зеленский сказал, что Трамп может попытаться выполнить свое обещание — остановить войну в течение 24 часов — без оглядки на последствия и без учета условий, на которых настаивает Киев.

При этом Зеленский сказал во время интервью, что приглашает Дональда Трампа приехать в Украину.

„Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Если вы можете остановить войну в течение 24 часов — я думаю, этого достаточно, чтобы приехать“, — сказал президент Украины.

В мае прошлого года, выступая в программе Town Hall на телеканале CNN, Дональд Трамп заявил, что готов закончить войну в Украине „за 24 часа“.

Во время своей предвыборной кампании Трамп не раз возражал против выделения новой военной помощи Украине и предлагал Киеву и Москве договориться о мире.

Трамп претендует на выдвижение в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года. Он уже стал победителем республиканских кокусов в штате Айова.

В декабре Зеленский говорил об опасности изменения политики США в отношении Украины.

„Если политика следующего президента, каким бы он ни был, будет другой, более холодной, или более экономной, то, я думаю, эти сигналы очень сильно повлияют на ход войны в Украине. Потому что это как работает весь мир. Если одна сильная деталь выпадает, то механизм начинает сыпаться“, — заявил Зеленский, отметив, что сейчас США — на первом месте в мире по оказанию помощи Украине.

По материалам DW и Би-би-си.

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