Перейдет ли Украина в оборону: Ермак дал четкий ответ

Украинская сторона не собирается останавливаться, поскольку против России невозможно вести оборонительную войну, пишет УНИАН.

Правительство Украины работает над тем, чтобы пополнить ряды войск, готовится улучшение мобилизации, поделился информацией глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак во время интервью El Mundo. „У нас есть опыт того, что влечет за собой оборонительная война. Мы это делали, начиная с 2014 года. Оборонительную войну вести невозможно. Мы не собираемся останавливаться“, - сказал он.

Чиновник добавил, что улучшение мобилизации в Украине необходимо, поскольку „солдатам нужен отдых и разрядка“. „Многие из них находятся на передовой уже два года без перерыва. Иногда мы переходим от наступления к обороне на несколько месяцев, но мы не собираемся останавливаться“, - подчеркнул глава ОП.

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