Чирикова рассказала о своем отношении к статусу „иноагента“ и когда готова вернуться в Россию

Евгения Чирикова, по версии Минюста РФ, участвовала в качестве эксперта и респондента „на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами“, выступает против „СВО“, а также участвует в организациях, которые признаны в России „нежелательными“, пишет Медуза.

Чирикова говорит, что не растраиваться из-за нового статуса, а скорее наоборот: „Обрадовалась, поскольку получила много поздравлений от очень достойных людей. И для меня это отличная возможность напомнить про нашу совместную с Андреем Волна и украинскими травматологами кампанию „Спаси конечность раненому“.

Подробнее о кампании Евгении Чириковой можно узнать ТУТ.

В Эстонию Чирикова вместе с семьей переехала жить в 2015 году и не пожалела.

„Эстония - отличная страна для реализации проектов по помощи Украине, нашей команде удается помогать сотням украинцев, а также развивать наше антипропагандистское медиа Activatica.org, в котором мы набираем по 20 млн просмотров ежемесячно. В Эстонии благодаря свободе, можно отлично реализовать свои проекты“, - отметила Евгения.

Проживающая в Эстонии российская активистка также готова вернуться в Россию для построения нормального будущего для своей страны.

„Конечно! В своей работе я использую win-win стратегию - поддерживаю российских волонтеров, помогающих Украине. Таким образом мы - российские активисты тренируем свои активисткие навыки, которые нам очень пригодятся для построения нормальной России будущего. Ведь в Россию вернутся активисты с опытом самоорганизации, опытом жизни в свободных странах и запросом на демократию. Эти люди станут агентами перемен к лучшему“, - ответила Евгения на вопрос о возвращении в Россию, если там все изменится.

В свое время Евгения была лидером „Движения в защиту Химкинского леса“. Боролась против вырубки леса, в следствие чего ее стали преследовать власти.

В случае возвращения в Россию, согласитесь на пост министра природных ресурсов и экологии, если предложат?