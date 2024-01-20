Прыгуну с трамплина из Эстонии не хватило балла до медали юношеских Олимпийских игр-2024

В первом раунде Вагуль прыгнул на 99,5 метра и набрал 102,9 балла. Во втором раунде он совершил прыжок на три метра длиннее и в сумме набрал 208,7 баллов. Золотую медаль завоевал Илья Мизерных из Казахстана, серебро - австрийский прыгун с трамплина Никки Хамл (210,7), бронзу - поляк Лукас Лукащук (209,7 балла).

„До подиума не хватило одного балла, нужно с этим смириться. Остальные были лучше. Таков был сегодняшний уровень“, - сказал Вагуль. Он признал, что прыжки у него получались лучше во время тренировок – в день открытия он смог преодолеть дистанцию ​​в 110 метров. „Условия сегодня были очень тяжелые, дул ветер. Это было сложно, но за этим не спрячешься“, - разочарованно сказал Вагуль.

Вагуль очень доволен полученным опытом. Далее его ждёт этап Кубка мира FIS, а затем чемпионат мира среди юниоров в Планице 7 февраля. „Я увезу с собой положительные эмоции и мега-атмосферу юношеских Олимпийских игр. Для меня было совершенно новым увидеть всех спортсменов, живущих в одной олимпийской деревне. Круто! Я с нетерпением жду Олимпиады 2026 года в Италии, чтобы набраться опыта и через четыре года, возможно, даже попасть на нее“, - сказал он.

Соревнования проходят на олимпийских трассах Пхён-чхана с 19 января по 1 февраля.

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