Суд в России впервые оправдал участника войны в Украине, обвиняемого в убийстве сослуживца

Такаева оправдали присяжные, которые единогласно решили, что он невиновен. В дальнейшем судья освободил его из-под стражи и предоставил военному право на реабилитацию. Прокуратура и представители потерпевшего подали жалобу на решение в Южный окружной военный суд.

Такаева обвиняли в убийстве 20-летнего уроженца Дагестана Магомеда Шахбанова, совершенном 6 июня 2022 года во дворе многоэтажного жилого дома в городе Первомайске (город с 2014 года контролирует ЛНР). По версии следствия, Такаев из пистолета выстрелил в голову Шахбанову, когда они выпивали в беседке. Это подтвердили две местные жительницы, которые отдыхали вместе с военными. Молодые женщины заявили, что Такаев выстрелил в Шахбанова с близкого расстояния. При этом другие военнослужащие утверждали, что у Такаева и Шахбанова не было поводов для вражды. Такаев говорил, что по беседке стреляли из соседних кустов.

„Коммерсант“ допустил, что на решение присяжных могли повлиять противоречия и нестыковки в материалах дела. Так, подсудимый утверждал, что не держал в руках пистолет. Другой военный, у которого был при себе пистолет, заявил, что не расставался с ним. Судмедэкспертиза посчитала „противоречивыми“ биологические следы, оставшиеся на рукоятке пистолета, и не смогла установить генетический профиль человека, державшего оружие.

Эксперт пришел к выводу о том, что в Шахбанова выстрелили с „неблизкого расстояния“, а поразил его „ранящий снаряд диаметром восемь миллиметров“, что не соответствовало версии о стрельбе из оружия калибра девять миллиметров, которую представили свидетельницы. Пулю, убившую контрактника Шахбанова, не нашли.

Представители потерпевшего и прокуратуры в своей апелляционной жалобе указали на процессуальные нарушения, допущенные в гарнизонном суде. Авторы жалобы заявили, что присяжные могли единогласно принять оправдательное решение из-за оказанного на них давления.