Две аварии в Таллине и Кейла: водители на пешеходных переходах сбили несовершеннолетних

В 16:45 в Таллине возле дома по адресу Пярну мнт, 41А, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 36-летняя женщина сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 11-летнюю девочку. Пешеход был доставлен в больницу.

В 20:26 произошло дорожно-транспортное происшествие в Кейла возле дома по адресу Палдиски мнт, 50, где 44-летняя женщина сбила на нерегулируемом пешеходном переходе двух несовершеннолетних девочек 15 и 16 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу.

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