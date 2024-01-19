На выходных нас ждут температурные качели: от -20° до +2°C

Суббота, 20.01

В ночь на субботу облачно с прояснениями, местами небольшой снег, утром на островах осадки будут более плотными. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывами до 14 м/с, к утру ослабеет и сменит направление на восточное силой 1-5 м/с. Температура -9..-15, местами может упасть до -20°C, на островах -5..-11°C.

Днем в субботу облачно с прояснениями. На островах снег, возможна метель, на материке также местами снег. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 2-7, на островах до 10, порывами 13 м/с. Температура -5..-12, на побережье островов -1°C.

Воскресенье, 21.01

Ночью: облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, после полуночи сменит направление на южное и усилится к утру до 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура -15..-22, местами до -25, на побережье островов -6°C, к утру температура воздуха поднимется.

Днем: облачная погода. На островах снег, постепенно снегопады будут распространяться по материку, ожидается метель. На островах также пройдет мокрый снег и дождь, появится гололед. Ветер южный 4-9, порывами 12, на островах и побережье 9-15, порывами до 20 м/с. К вечеру температура повысится: -1..-6, на островах и западном побережье до 0..+2°C.

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