Читатель спрашивает: может ли работодатель рассказывать другим работникам об условиях моего трудового договора?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев

Основой трудовых отношений между работником и работодателем являются лояльность и вежливость — обязанности, вытекающие из трудовых отношений, должны выполняться в соответствии с нравственными принципами и без ущемления прав второй стороны.

Нарушение работодателем обязанности соблюдать лояльность может быть связано с обстоятельствами. Например, со стороны члена правления предприятия допускается обсуждение связанного с работником условий договора со специалистом по персоналу, если целью этого является изменение организации рабочего времени предприятия. Однако важно, чтобы работодатель соблюдал требования по защите данных и не раскрывал деликатные личные данные, касающиеся работника, другим лицам. Деликатными личными данными являются те, которые содержат сведения о расовом или этническом происхождении, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях и членстве в профсоюзе, генетические данные, биометрические данные, используемые для уникальной идентификации физического лица, данные о здоровье или информацию о сексуальной жизни и сексуальной ориентации физического лица.

Однако со стороны члена правления недопустимо обсуждать условия связанного с работником трудового договора с другими работниками во время обеденного перерыва. Например, в Законе о трудовом договоре сказано, что без согласия работника или следующего из закона основания работодатель не может разглашать данные о начисленном, выплаченном либо подлежащем выплате работнику вознаграждении за труд. Работодатель как обработчик данных должен исходить из принципа законности, справедливости и прозрачности.