ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (695-й день) | НАТО о войне в Украине: Чудес ждать не стоит

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ „Одесса“ на херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. За прошедшие сутки войска РФ совершили 11 безуспешных штурмов позиций войск ВСУ.

На запорожском направлении ВСУ отразили пять российских атак западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На шахтерском направлении украинскими защитниками отбиты четыре атаки противника западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области.

На марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

В зоне ответственности ОСУВ „Таврия“ на авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону, нанося войскам РФ значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак противника в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На бахмутском направлении украинские военные отразили две атаки противника неподалеку от Богдановки Донецкой области.

На лиманском направлении украинскими защитниками отражены 15 атак войск РФ возле Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще восемь атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки произошли 127 боевых столкновений. Российские войска нанесли два ракетных и 81 авиационный удар, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

В Запорожской области российская армия нанесла 85 ударов по 20 населенным пунктам. Поступило семь сообщений о разрушении жилых домов. Пострадавших нет.

В Харьковской области под артиллерийские, минометные и авиационные обстрелы РФ попали 20 населенных пунктов. За сутки погибли двое мирных жителей: 53-летний мужчина в поселке Донец Изюмского района и 57-летняя женщина в Купянске.

В Николаевской области российская армия нанесла удары артиллерией и дронами по Куцурубской общине. Также зафиксированы обстрелы города Очаков и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Херсонской области за минувшие сутки войска РФ совершили 67 обстрелов, выпустив 413 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и беспилотников. Целью атак стали жилые кварталы населенных пунктов области и объекты критической инфраструктуры. Три человека получили ранения.

В Днепропетровской области российские войска вечером и ночью наносили артиллерийские обстрелы по Никополю и Марганцу. Погибших и пострадавших нет.

О ситуации в регионах Украины к утру 19 января

В Минобороны РФ ранее кратко отчитались, что около 06:40 мск 19 января уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

„Путин сконцентрировал больше всего средств РЭБ и ПВО на украинских оккупированных территориях, военные объекты на территории РФ и дальше будут отрабатываться“, — сказал источник журналистов.

Удар беспилотника по нефтебазе в городе Клинцы Брянской области — это очередная спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины на территории России. Об этом „Украинской правде“ и Hromadske заявили источники в разведке. Еще одной спецоперацией стала атака на Тамбовский пороховой завод в городе Котовск, добавил собеседник УП.

Прокремлевские телеграм-каналы Mash и Shot сообщают, что в ночь на пятницу украинский беспилотник пытался атаковать Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. Дрон самолетного типа упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Утром в Брянской области после атаки украинского дрона загорелась нефтебаза в Клинцах, сообщает губернатор региона Александр Богомаз утром 19 января. По утверждению чиновника, российские военные подавили беспилотник самолетного типа средствами радиоэлектронной борьбы, однако „при уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы“. К тушению загоревшихся резервуаров привлечены 13 пожарных автоцистерн. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает медиацентр ВСУ, в общей сложности атакованы 116 населенных пунктов и 37 объектов инфраструктуры.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал вероятным распространение российской военной агрессии за пределы Украины.

„Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день — в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что Владимир Путин однажды может напасть на страну НАТО“, — сказал он в интервью газете Tagesspiegel (цитата по Deutsche Welle).

По мнению ведомства Писториуса, российское нападение на страны НАТО вероятно „в течение пяти-восьми лет“, однако Германия должна быть готова к войне уже сегодня.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал членов альянса готовиться к тому, что в ближайшие 20 лет с Россией может начаться война, пишет The Telegraph.

„Мы должны осознать, что то, что мы живем в состоянии мира, — это не нечто само собой разумеющееся. И именно поэтому мы готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире. Это и индустриальная база, и также люди, которые должны понять, что они играют определенную роль“, — заявил Бауэр.

Адмирал заявил, что НАТО нужно быть „более готовыми“ к широкому спектру угроз и для этого разработать систему, которая в случае войны позволит призывать на службу больше людей.

Прокурор запросил 28 лет колонии для Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве „военкора“ Владлена Татарского.

Татарский погиб 2 апреля 2023 года при взрыве на „творческом вечере“ в петербургском кафе Street Food Bar № 1. 26-летняя Дарья Трепова принесла на встречу и вручила „военкору“ статуэтку, начиненную взрывчаткой.

Следствие обвинило Трепову в совершении теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов. Обвиняемая своей вины не признает.

Россия может планировать на лето 2024 года большое наступление по всей линии фронта. Об этом газете Financial Times на условиях анонимности рассказали украинские силовики.