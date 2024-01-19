ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (695-й день) | НАТО о войне в Украине: Чудес ждать не стоит
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки произошли 127 боевых столкновений. Российские войска нанесли два ракетных и 81 авиационный удар, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
Под авиационные удары попали: Волчанск, Николаевка, Голубовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Богдановка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Работино, Орехов Запорожской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
В зоне ответственности Оперативно-тактической группировки войск (ОСУВ) „Хортица“ на купянском направлении ВСУ отразили 18 атак противника вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области.
На лиманском направлении украинскими защитниками отражены 15 атак войск РФ возле Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще восемь атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.
На бахмутском направлении украинские военные отразили две атаки противника неподалеку от Богдановки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ „Таврия“ на авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону, нанося войскам РФ значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак противника в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.
На шахтерском направлении украинскими защитниками отбиты четыре атаки противника западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области.
На запорожском направлении ВСУ отразили пять российских атак западнее Вербового и Работино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ „Одесса“ на херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. За прошедшие сутки войска РФ совершили 11 безуспешных штурмов позиций войск ВСУ.
В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава и двум пунктам управления противника.
Утром в Брянской области после атаки украинского дрона загорелась нефтебаза в Клинцах, сообщает губернатор региона Александр Богомаз утром 19 января. По утверждению чиновника, российские военные подавили беспилотник самолетного типа средствами радиоэлектронной борьбы, однако „при уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы“. К тушению загоревшихся резервуаров привлечены 13 пожарных автоцистерн. По предварительным данным, пострадавших нет.
Прокремлевские телеграм-каналы Mash и Shot сообщают, что в ночь на пятницу украинский беспилотник пытался атаковать Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. Дрон самолетного типа упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Удар беспилотника по нефтебазе в городе Клинцы Брянской области — это очередная спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины на территории России. Об этом „Украинской правде“ и Hromadske заявили источники в разведке. Еще одной спецоперацией стала атака на Тамбовский пороховой завод в городе Котовск, добавил собеседник УП.
„Путин сконцентрировал больше всего средств РЭБ и ПВО на украинских оккупированных территориях, военные объекты на территории РФ и дальше будут отрабатываться“, — сказал источник журналистов.
В Минобороны РФ ранее кратко отчитались, что около 06:40 мск 19 января уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.
О ситуации в регионах Украины к утру 19 января
В Днепропетровской области российские войска вечером и ночью наносили артиллерийские обстрелы по Никополю и Марганцу. Погибших и пострадавших нет.
В Херсонской области за минувшие сутки войска РФ совершили 67 обстрелов, выпустив 413 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и беспилотников. Целью атак стали жилые кварталы населенных пунктов области и объекты критической инфраструктуры. Три человека получили ранения.
В Николаевской области российская армия нанесла удары артиллерией и дронами по Куцурубской общине. Также зафиксированы обстрелы города Очаков и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
В Харьковской области под артиллерийские, минометные и авиационные обстрелы РФ попали 20 населенных пунктов. За сутки погибли двое мирных жителей: 53-летний мужчина в поселке Донец Изюмского района и 57-летняя женщина в Купянске.
В Запорожской области российская армия нанесла 85 ударов по 20 населенным пунктам. Поступило семь сообщений о разрушении жилых домов. Пострадавших нет.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию десяти областей Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Кировоградской, Черниговской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской.
Как сообщает медиацентр ВСУ, в общей сложности атакованы 116 населенных пунктов и 37 объектов инфраструктуры.
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал вероятным распространение российской военной агрессии за пределы Украины.
„Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день — в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что Владимир Путин однажды может напасть на страну НАТО“, — сказал он в интервью газете Tagesspiegel (цитата по Deutsche Welle).
По мнению ведомства Писториуса, российское нападение на страны НАТО вероятно „в течение пяти-восьми лет“, однако Германия должна быть готова к войне уже сегодня.
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал членов альянса готовиться к тому, что в ближайшие 20 лет с Россией может начаться война, пишет The Telegraph.
„Мы должны осознать, что то, что мы живем в состоянии мира, — это не нечто само собой разумеющееся. И именно поэтому мы готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире. Это и индустриальная база, и также люди, которые должны понять, что они играют определенную роль“, — заявил Бауэр.
Адмирал заявил, что НАТО нужно быть „более готовыми“ к широкому спектру угроз и для этого разработать систему, которая в случае войны позволит призывать на службу больше людей.
Прокурор запросил 28 лет колонии для Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве „военкора“ Владлена Татарского.
Татарский погиб 2 апреля 2023 года при взрыве на „творческом вечере“ в петербургском кафе Street Food Bar № 1. 26-летняя Дарья Трепова принесла на встречу и вручила „военкору“ статуэтку, начиненную взрывчаткой.
Следствие обвинило Трепову в совершении теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов. Обвиняемая своей вины не признает.
Россия может планировать на лето 2024 года большое наступление по всей линии фронта. Об этом газете Financial Times на условиях анонимности рассказали украинские силовики.
Целью наступления называется полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. При этом, по словам источников, не исключена еще одна попытка захвата Харькова или Киева.
По мнению западных экспертов, в 2024 году ни одна из сторон не имеет „перспективы оперативного прорыва“.
В этой ситуации Украина переходит к стратегии „активной обороны“, предполагающей удержание оборонительных линий и поиск слабых мест противника в сочетании с дальними воздушными ударами. Это позволит Киеву нарастить свои силы и подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление имело бы больше шансов. Такую стратегию поддерживает Запад, отмечает издание.
Брифинг Минобороны РФ. Главное за неделю
С 13 по 19 января войска РФ нанесли 17 групповых ударов по Украине высокоточным оружием и беспилотниками, в результате которых поражены предприятия ВПК страны, а также пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
На купянском направлении российские войска продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. Отражены 25 атак штурмовых групп ВСУ в районах Синьковки, Песчаного и Табаевки. Потери противника за неделю составили свыше 560 военнослужащих, 10 танков, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.
На краснолиманском направлении отражены 17 атак и нанесено поражение живой силе ВСУ в районах Червоной Дибровы, Ямполовки и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ — до 1520 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии.
На донецком направлении отражены 15 атак и нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Курдюмовки, Антоновки, Богдановки, Клещеевки и Андреевки. Потери противника составили более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, 27 боевых бронированных машин, 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.
На южно-донецком направлении отражена атака ВСУ в районе Новомихайловки, нанесено поражение противнику в районах Парасковиевки и Павловки. Потери ВСУ составили до 965 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, шесть боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии.
На запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Вербового, Малой Токмачки и Работино. Потери ВСУ — до 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.
На херсонском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Михайловки, Тягинки и Ивановки. Потери ВСУ — до 325 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.
В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий, из них 14 человек на южно-донецком направлении.
Российская авиация и ПВО за неделю сбили шесть тактических ракет „Точка-У“, управляемую авиабомбу JDAM, 11 реактивных снарядов РСЗО „Ольха“, 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и „Ураган“, а также 274 беспилотника.
Днем в пятницу российские войска нанесли удар по Херсону. По данным главы военной администрации Херсонской области Александра Прокудина, под обстрел попали жилые дома в Днепровском районе города.
В результате в собственной квартире погибла 50-летняя местная жительница. Осколочные ранения получил 16-летний подросток. Его госпитализировали в больницу.
По меньшей мере 42 284 российских военных погибли на войне с Украиной к 19 января, подсчитали журналисты „Медиазоны“, которые совместно с „Русской службой Би-би-си“ и командой волонтеров ведут подсчет российских потерь.
За три недели, когда „Медиазона“ выпустила последний обзор, в списке появились имена более 1600 человек. „Это примерно соответствует среднему за последнее время показателю в 1 100 человек каждые две недели (обычный промежуток наших сводок, который увеличился из-за новогодних праздников)“, — пишет „Медиазона“.
К 19 января журналисты подтвердили гибель более трех тысяч офицеров российской армии и других силовых структур. Из них 349 человек служили в звании от подполковника и выше.
Евросоюз собирается ввести новый, 13-й по счету, пакет санкций в отношении России войны в Украине. Как сообщил Bloomberg, ЕС намерен утвердить санкции к 24 февраля — второй годовщине полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Представитель ЕС подтвердил, что санкции планируют ввести к 24 февраля.
По словам источников Bloomberg, ожидается, что Евросоюз расширит санкционные списки, усилит торговые ограничения и продолжит бороться с тем, что Россия через третьи страны обходит ранее наложенные санкции.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли один ракетный и 16 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из систем залпового огня. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 100 населенных пунктов Украины.
В течение дня состоялось 87 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отразили атаки российских войск возле населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области, у Белогоровки и Серебрянского лесничества в Луганской области, Вербового Запорожской области, а также возле населенных пунктов Донецкой области: Терны, Андреевка, Клищеевка, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка
Российские войска продолжают пытаться выбить украинские подразделения с плацдармов на левом берегу Днепра. В течение суток российские войска совершили девять безуспешных штурмов позиций ВСУ.
Авиация ВСУ нанесла один удар по району сосредоточения российской армии. Подразделения ракетных войск поразили два артиллерийских средства ВС РФ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.