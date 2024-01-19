Россия введет обязательный консульский учет своих граждан, проживающих за рубежом

Правительство России утвердило план мероприятий на ближайшие два года в рамках концепции миграционной политики, в котором среди прочего планируется введение обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом, следует из документа.

Ввести эту норму предполагается к 20 июня следующего года. Ответственным ведомством выступает МИД России.“Ожидаемый результат — определено понятие „гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации“, а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан“, — говорится в документе.

На Консульском информационном портале говорится, что в настоящее время граждане РФ, находящиеся за пределами страны, имеют право встать на учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении. Там отмечается, что это „сугубо добровольная“ инициатива, которая осуществляется по желанию гражданина „вне зависимости от цели и срока пребывания за рубежом“.

„При этом факт постановки на учет либо отсутствие таковой не порождают для гражданина каких-либо правовых последствий“, — говорится на сайте.

В конце декабря „Ведомости“ писали, что Федеральная налоговая служба (ФНС) начала опрашивать россиян, есть ли у них иностранное гражданство или вид на жительство. По словам собеседников издания, налоговая служба направила россиянам анкеты с просьбой предоставить данные за 2022 год. ФНС просит предоставить копии паспортов (внутреннего и заграничного), выписки по счетам в иностранном банке, а также копии документов, подтверждающих, что у них есть гражданство или вид на жительство (ВНЖ) других стран. Газета отмечала, что ранее ФНС не запрашивала данные о гражданстве и виде на жительство у потенциальных обладателей счетов за рубежом.