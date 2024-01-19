Россия введет обязательный консульский учет своих граждан, проживающих за рубежом(7)
Кабмин России утвердил концепцию миграционной политики, в рамках которой запланировано введение обязательного консульского учета для проживающих за рубежом россиян. Также ожидается создание цифровых профилей мигрантов и ряд других мер, передает РБК.
Правительство России утвердило план мероприятий на ближайшие два года в рамках концепции миграционной политики, в котором среди прочего планируется введение обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом, следует из документа.
Ввести эту норму предполагается к 20 июня следующего года. Ответственным ведомством выступает МИД России.“Ожидаемый результат — определено понятие „гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации“, а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан“, — говорится в документе.
На Консульском информационном портале говорится, что в настоящее время граждане РФ, находящиеся за пределами страны, имеют право встать на учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении. Там отмечается, что это „сугубо добровольная“ инициатива, которая осуществляется по желанию гражданина „вне зависимости от цели и срока пребывания за рубежом“.
„При этом факт постановки на учет либо отсутствие таковой не порождают для гражданина каких-либо правовых последствий“, — говорится на сайте.
В конце декабря „Ведомости“ писали, что Федеральная налоговая служба (ФНС) начала опрашивать россиян, есть ли у них иностранное гражданство или вид на жительство. По словам собеседников издания, налоговая служба направила россиянам анкеты с просьбой предоставить данные за 2022 год. ФНС просит предоставить копии паспортов (внутреннего и заграничного), выписки по счетам в иностранном банке, а также копии документов, подтверждающих, что у них есть гражданство или вид на жительство (ВНЖ) других стран. Газета отмечала, что ранее ФНС не запрашивала данные о гражданстве и виде на жительство у потенциальных обладателей счетов за рубежом.
Среди других запланированных мер — создание цифрового профиля иностранных граждан, в том числе с использованием биометрических данных. В рамках этого предлагается объединить данные миграционного учета разных ведомственных систем. Этим займутся Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки. На создание цифрового профиля иностранцев отводится срок до 10 декабря.
К той же дате правительство Москвы, ФСБ, МВД, Минцифры и другие заинтересованные органы власти должны подвести итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в страну через столичные аэропорты. Эксперимент в числе прочего предполагает проведение государственной геномной регистрации и записи голоса.
Также запланировано создание механизма релокации в Россию иностранных бизнесменов. Ожидается, что к 10 декабря будут созданы правовые основы для оказания содействия иностранным предпринимателям в перемещении бизнеса и переезде в Россию. Этим займутся Минэкономразвития, МИД, Минтруд и „заинтересованные федеральные органы исполнительной власти“.
Документ предусматривает и ряд мер, направленных на адаптацию иностранных мигрантов в России. В их числе — подготовка рекомендаций по созданию курсов, в том числе по обучению русскому языку, с учетом исторических, социальных и национально-культурных особенностей страны, откуда прибыл гражданин. Кроме того, запланировано создание и распространение информационных материалов о правилах и нормах поведения в российском обществе.
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