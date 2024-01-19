Финансовая инспекция Эстонии ограничила деятельность банка TBB

С 19 февраля банк TBB не может предоставлять услуги трансграничных платежей юридическим лицам-нерезидентам и юридическим лицам, у которых хотя бы один бенефициарный владелец является нерезидентом. Кроме того, с 19 февраля банк не может предоставлять платежные услуги за пределами Европейской экономической зоны.

В ходе проверки установлено, в том числе, что внутренние правила банка по вопросам предотвращения отмывания денег не соответствуют требованиям, также о них недостаточно осведомлены и сотрудники банка.

Банк, по оценке инспекции, не контролировал должным образом деловые отношения своих клиентов и назначил некоторым клиентам более низкие уровни риска, чем следовало бы. Обязанность уведомлять Бюро данных по борьбе с отмыванием денег о подозрительных операциях также не соблюдалась должным образом.

Доля рынка банка TBB в банковском секторе Эстонии - 0,3%. Банк TBB был основан в 1991 году, до 2019-го был известен под названием Äripank.

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