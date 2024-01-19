В Таллинне обесточены тысячи потребителей. Elektrilevi обещает быстро ликвидировать неполадку

В пятницу (19.01) в 16 часов в Таллинне без света остались более 8000 клиентов предприятия Elektrilevi. По данным электриков причиной обесточивания стала неполадка на подстанции в районе Ярве. К настоящему моменту электроснабжение многих потребителей восстановлено.

Как сказала пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд, подстанция Ярве обслуживает большой район, поэтому без электричества осталось настолько много клиентов.

По словам представителя Elektrilevi, электроснабжение всех потребителей будет восстановлено в течение ближайшего часа.

За ситуацией можно следить по карте Elektrilevi.

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