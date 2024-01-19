В Германии приняли закон об облегченном получении гражданства

Главным нововведением стало разрешение иметь гражданства других стран при получении германского. Теперь иностранцам не нужно будет отказываться от своего прежнего паспорта, отмечает „Радио Свобода“.

Сокращены также и сроки для возможности получения гражданства при пребывании на территории ФРГ. Теперь гражданином Германии можно стать через пять лет вместо восьми. При особых достижениях в интеграции в немецкое общество гражданство может быть предоставлено через три года после постоянного проживания на территории Германии. Под подобными „достижениями“ подразумеваются хорошее знание немецкого языка, добровольная гражданская активность или незаурядные успехи в школе и профессиональной деятельности.

Претенденты на гражданство должны успешно сдать языковой и страноведческий тесты, а также доказать интеграцию в гражданское общество ФРГ.

Дети родителей с иностранными паспортами, родившиеся в Германии, также теперь смогут автоматически получить гражданство ФРГ через пять лет вместо восьми. При этом отменяется обязанность выбирать между гражданством родителей и гражданством ФРГ.

Условиями предоставления гражданства названо также признание свободного демократического государственного устройства в соответствии с конституцией ФРГ. Претендент на гражданство должен подтвердить, что отрицает антисемитские, расистские и другие противозаконные действия, направленные на унижение достоинства человека. Ведомства, предоставляющие гражданство, будут получать информацию от прокуратур о совершении претендентами подобных преступлений.

Исключается получение гражданства также в случае многоженства или если претендент показывает своим поведением, что он отрицает конституционно закрепленное равноправие мужчины и женщины. При проверке безопасности предусматривается расширение полномочий государственных органов.

Гражданство будет предоставляться только тем лицам, которые зарабатывают на жизнь самостоятельно, поддерживая также членов своей семьи, и не получают социальную помощь или пособие по безработице.