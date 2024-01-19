В Германии приняли закон об облегченном получении гражданства
В пятницу германский парламент Бундестаг принял проект закона о модернизации права на получение гражданства Германии. Большинство депутатов проголосовали в пользу облегченного получения паспорта ФРГ – 382 голоса „за“, 234 „против“.
Главным нововведением стало разрешение иметь гражданства других стран при получении германского. Теперь иностранцам не нужно будет отказываться от своего прежнего паспорта, отмечает „Радио Свобода“.
Сокращены также и сроки для возможности получения гражданства при пребывании на территории ФРГ. Теперь гражданином Германии можно стать через пять лет вместо восьми. При особых достижениях в интеграции в немецкое общество гражданство может быть предоставлено через три года после постоянного проживания на территории Германии. Под подобными „достижениями“ подразумеваются хорошее знание немецкого языка, добровольная гражданская активность или незаурядные успехи в школе и профессиональной деятельности.
Претенденты на гражданство должны успешно сдать языковой и страноведческий тесты, а также доказать интеграцию в гражданское общество ФРГ.
Дети родителей с иностранными паспортами, родившиеся в Германии, также теперь смогут автоматически получить гражданство ФРГ через пять лет вместо восьми. При этом отменяется обязанность выбирать между гражданством родителей и гражданством ФРГ.
Условиями предоставления гражданства названо также признание свободного демократического государственного устройства в соответствии с конституцией ФРГ. Претендент на гражданство должен подтвердить, что отрицает антисемитские, расистские и другие противозаконные действия, направленные на унижение достоинства человека. Ведомства, предоставляющие гражданство, будут получать информацию от прокуратур о совершении претендентами подобных преступлений.
Исключается получение гражданства также в случае многоженства или если претендент показывает своим поведением, что он отрицает конституционно закрепленное равноправие мужчины и женщины. При проверке безопасности предусматривается расширение полномочий государственных органов.
Гражданство будет предоставляться только тем лицам, которые зарабатывают на жизнь самостоятельно, поддерживая также членов своей семьи, и не получают социальную помощь или пособие по безработице.
Исключения допускаются для тех, кто в последние два года работал на условии полной занятости минимум 20 месяцев, и для тех, кто живет в одной семье с полностью занятым лицом и одним ребенком. Экономические требования не будут предъявляться также по отношению к так называемым гастарбайтерам и трудящимся по договору, которые до 1974 года въехали в ФРГ или до 1990 в ГДР. Они также не должны будут сдавать тест на гражданство и могут ограничиться доказательством устного владения немецким языком.
Гражданство может быть снова аннулировано в течение десяти лет, если оно получено с помощью мошенничества или предоставления фальшивых данных.
Предполагается, что новые правила должны вступить в силу в апреле. В настоящее время в Германии проживает 12 миллионов человек с иностранным гражданством, из них около 5,3 миллиона живут в стране в течение как минимум десяти лет. Однако часть из них уже имеет двойное гражданство, поскольку оно допустимо для лиц из стран ЕС и Швейцарии, а также не было аннулировано при приеме поздних переселенцев и евреев из стран СНГ.
За принятие закона проголосовали депутаты из фракций СДПГ, партии „Союз 90-х/Зеленые“ и СвДП (партий коалиционного правительства), а также многие политики оппозиционного блока ХДС/ХСС. Фракция „Альтернативы для Германии“ воздержалась от голосования. Заявление фракции ХДС/ХСС с требованием отказаться от модернизации закона о гражданстве, было отклонено.
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