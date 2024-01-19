Железнодорожное движение на тартуском направлении встало. Поезда задерживаются

По данным AS Eesti Raudtee, устранение неисправностей инфраструктуры может длиться до двух часов, сообщила пресс-служба Elron.

Рейс Таллинн - Тарту (12:52-15:16) долго стоял в Педья, а затем был заменен автобусом на участке Педья - Йыгева.

Рейс Тарту - Таллинн (14:55-17:10) будет заменен автобусом на участке Йыгева - Педья.

Рейс Таллинн - Тарту (14:12-16:29) будет заменен автобусом на участке Педья - Йыгева.

В пятницу еще могут быть перебои и задержки в движении пассажирских поездов, информацию можно получить на сайте www.elron.ee или по бесплатному номеру 616 0245.

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