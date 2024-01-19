Медиаскандал в Украине: причастен ли Офис президента Зеленского к давлению на СМИ?
За последние несколько дней журналисты сразу двух украинских расследовательских проектов столкнулись с инцидентами, которые они расценили как давление на свою работу.
Формально не связанные друг с другом случаи дали наблюдателям основания говорить о системном преследовании независимых СМИ в Украине, а некоторым журналистам — вспомнить о практиках, бытовавших во времена президентства Виктора Януковича.
Президент Владимир Зеленский заявил, что давление на журналистов недопустимо. Проблема состоит в том, что среди возможных причастных к этому самому давлению называют членов его команды.
Скандал вокруг давления на журналистов, занимающихся борьбой с коррупцией, может ослабить позиции Киева, стремящегося убедить своих западных партнеров в том, что они должны продолжать поддерживать Украину.
Что случилось?
16 января малоизвестный Youtube-канал „Народна правда“ разместил видео под названием „Обратная сторона Bihus.info: нюхнули фена, закинулись MDMA, курнули травы и погнали расследовать“.
В пятиминутном ролике на фоне музыки в стиле регги звучали записи телефонных разговоров между сотрудниками редакции Bihus.info — одного из ведущих расследовательских проектов Украины.
В двух разговорах молодые люди обсуждали между собой покупку нелегальных веществ и цены на них. Отдельно в ролике показывали кадры компании молодых людей, курящих нечто из маленьких трубочек возле деревянного домика, а также трех девушек, находящихся внутри помещения, вдыхающих носом некое вещество из стола. Как оказалось позже, съемки велись в последние дни прошлого года во время корпоратива этого издания, а фигурировали на видео операторы Bihus.info.
Ролик интенсивно распространяли анонимные телеграм-каналы, и уже вскоре он набрал более ста тысяч просмотров, в разы больше, чем другие видео на этом же Youtube-канале. По состоянию на утро 19 января канал „Народна правда“ закрыт, видео с сотрудниками Bihus.info недоступно.
„Слив“ видео со скрытыми съемками и прослушкой сотрудников Bihus.info был опубликован спустя всего два дня после инцидента, связанного с другим известным журналистом-расследователем.
Вечером 14 января несколько людей в военной форме пришли к квартире Юрия Николова, редактора проекта „Наші гроші“. Судя по видеозаписи, которая вскоре появилась на анонимных телеграм-каналах, они барабанили в дверь квартиры и требовали от журналиста „идти на фронт“. Напоследок они обклеили дверь квартиры Николова бумажками с надписями „Предатель“, „Провокатор“, „Иди служить в армию“ и ретировались, напугав его маму — самого журналиста в это время дома не было.
На кого напали?
Bihus.info и „Наші гроші“ — одни из самых известных проектов журналистских расследований в Украине.
Bihus.info был основан командой журналистов во главе с Денисом Бигусом более десяти лет назад. Среди его самых резонансных материалов за последнее время — расследование о бизнесе, который брат замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы ведет на оккупированных территориях Украины, материалы о незадекларированном имуществе нескольких депутатов Верховной рады, анализ довольно субъективных отчетов мониторинга соцсетей и СМИ, за бюджетные деньги готовящихся для органов украинской власти. В прошлом году проект Bihus.info реализовывался при поддержке Internews, Национального фонда поддержки демократии и Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине.
Издание „Наші гроші“, основанное при поддержке международного фонда „Відродження“, специализируется на анализе госзакупок. Считается, что материалы авторства Юрия Николова, касающиеся злоупотреблений при закупках продуктов питания для украинской армии, стали одной из главных причин прошлогодней отставки министра обороны Алексея Резникова.
„Определенная линейка“
На сегодняшний день нет оснований утверждать, что инциденты с Николовым и сотрудниками Bihus.info связаны между собой, соглашаются сами журналисты. Тем не менее оба они направлены на дискредитацию проектов, которые выявляют коррупцию в верхних эшелонах украинской власти. В обоих случаях „разгоняли“ эти истории анонимные телеграм-каналы, демонстрирующие свою лояльность Офису президента (в самом ведомстве категорически отвергают свою связь с этими каналами).
Редактор Bihus.info Максим Опанасенко в эфире Радио NV сказал, что связь между этими инцидентами сейчас доказать невозможно, но „хронологически, тематически, инструментально это все укладывается в определенную линейку, которая начинает напоминать не очень хорошую кампанию“.
Основатель проекта Bihus.info Денис Бигус, сейчас пребывающий в рядах Вооруженных сил Украины, заявил: опрос сотрудников редакции, чьи голоса были записаны на прослушке, показал, что в ролике использовались фрагменты двух реальных телефонных разговоров, которые состоялись с интервалом в месяцы.
„У нас есть основания утверждать, что уже на протяжении длительного периода за членами команды тупо следят — упрямо, системно и долго“, — сказал он.
„Это не выглядит как спонтанная акция мести за какой-то материал. Это системная длительная слежка, преследование для дискредитации работы команды, которую она делала на протяжении лет. Я не знаю, каким образом эта история может дискредитировать наш контент. Но она есть“, — добавил Бигус.
В случае с Николовым конкретная причина атаки на журналиста точно так же неясна. Один из анонимных телеграм-каналов, связываемых с Офисом президента, опубликовал фрагмент выступления Николова в предновогоднем Youtube-эфире: в нем журналист критиковал пассивную позицию Владимира Зеленского в работе над проектом нового закона о мобилизации и называл президента „уклонистом“ от своих прямых обязанностей. Автор этого анонимного канала утверждал, что инцидент перед квартирой Николова — это реакция неравнодушных военных на оскорбление верховного главнокомандующего.
„Такая совесть не нужна“
Реакция украинских политиков на эти инциденты — особенно на ситуацию с сотрудниками Bihus.info, где вмешательство в частную жизнь сотрудников было наиболее явным и очевидно противозаконным — была неоднозначной.
Депутат от президентской партии „Слуга народа“ Николай Тищенко записал короткий видеоролик, в котором заклеймил расследователей. „Позор! И это журналисты, которые претендуют на совесть нации! Нам такая совесть нации не нужна! На свалку истории! Вы — пятно на сердце всей украинской журналистики!“ — вещал он.
Впрочем, близкий друг всемогущего главы Офиса президента Андрея Ермака, ресторатор Николай Тищенко вряд ли может быть индикатором отношения к этой истории со стороны всей „Слуги народа“. Тем более что сам Тищенко не раз становился объектом расследований Bihus.info, а в декабре Национальное агентство по предотвращению коррупцию начало мониторинг образа жизни депутата по результатам одной из таких публикаций.
„Нравятся нам журналисты или нет, мы должны понимать, что это — так называемая четвертая власть. Поэтому использовать против них государственную систему слежки (или еще что-либо) абсолютно недопустимо. Поэтому в ситуации с Бигусом или Николовым (несмотря на, наверно, взаимную нелюбовь) я сто процентов на их стороне“, — написал в фейсбуке мэр Днепра Борис Филатов, также не раз фигурировавший в расследованиях этих проектов.
Сразу два парламентских комитета — по вопросам свободы слова и гуманитарной политики — осудили давление на независимых журналистов и призвали правоохранительные органы провести всеобъемлющее расследование инцидентов.
„Мы всегда побеждали“
Более активно отреагировали на эти события украинские журналисты. Авторитетное журналистское объединение „Медіарух“ заявило о системном давлении на независимые СМИ и журналистов-расследователей, перечислив в своем заявлении и более давние случаи давления на медиа, оставшиеся безнаказанными.
Некоторые журналисты, выражая солидарность с Юрием Николовым и коллективом Bihus.info, не могли удержаться от параллелей между нынешними событиями и давлением, которое СМИ испытывали во время президентства Виктора Януковича.
„Это все уже было. Мы ходим по кругу. Были слежки, прослушивания, давление, цензура, хамство, игнор и, к сожалению, даже убийства… Но чего никогда не было — это чтобы украинские журналисты проглотили и замолчали… Мы всегда побеждали в подобных войнах. И на этот раз так будет“, — написала в фейсбуке главный редактор портала „Лига“ Юлия Банкова.
„Это в Украине происходит циклично. Каждые десять лет власть начинает быть недовольной тем, что делают журналисты. Это может привести к очень плохим последствиям“, — заявила в эфире Радио NV Мирослава Гонгадзе, глава офиса „Голоса Америки“ в Восточной Европе, вдова убитого во время президентства Леонида Кучмы журналиста Георгия Гонгадзе.
Причастна ли власть?
На фоне такой резкой тональности заявлений членов журналистского сообщества маргинально выглядят умиротворяющие заявления о том, что власть может быть непричастной к недавним инцидентам.
Большинство украинских комментаторов уверены, что давление на расследователей — особенно в случае с сотрудниками Bihus.info — было бы невозможным без активного участия в этой слежке правоохранительных органов.
Вот и получается ситуация: с одной стороны, замглавы парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики, один из основных спикеров партии власти Евгения Кравчук утверждает, что оборудованием, при помощи которого прослушивали сотрудников Bihus.info, могут располагать и некие „частные структуры“. С другой — тот же Николов, который пишет: „Судя по сливу, за бигусами следили с прослушкой не менее года. На такое в Украине способны не много служб, и все они подконтрольны Татарову (заместитель главы Офиса президента, курирующий правоохранительные органы — Би-би-си)“.
17 января об этой ситуации в своем ежедневном обращении упомянул Владимир Зеленский. „Служба безопасности Украины начала расследование и установит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо“, — сказал он.
Действительно, расставить все точки над і могло бы оперативное и результативное расследование инцидентов со стороны украинских правоохранителей.
В то же время Юрий Николов сообщил Би-би-си, что обратился с заявлением по поводу событий возле своей квартиры в полицию, однако по состоянию на 18 января дело так и не было открыто. В ситуации с Bihus.info ситуация несколько отличается: накануне Служба безопасности Украины отчиталась о проведении обысков в загородном комплексе, в котором проводили корпоратив журналисты издания.
„За это, конечно, большое спасибо, только весь предыдущий опыт подобных ситуаций и подобных открытых производств и расследований ничем не заканчивался“, — резюмировал в разговоре с Радио NV журналист издания Максим Опанасенко.
Денис Бигус заявил, что его издание проводит собственное расследование случившегося, опираясь на „некоторые зацепки“, и в скором времени сообщит о его результатах.
Удар по Украине
Удачным для давления на независимых журналистов-антикоррупционеров сложно назвать любое время, но, учитывая внешнеполитический контекст, худшего момента, чем сейчас, для этого было бы сложно придумать.
Киев отчаянно борется за сохранение поддержки Запада в большой войне, развязанной против него Россией. При этом один из главных аргументов противников такой поддержки на обоих берегах Атлантического океана, от венгерского премьера Виктора Орбана до экс-кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами, — это несоответствие Украины западным стандартам демократии.
Любой скандал, который дает критикам Киева доказательства тезиса о том, что в Украине уничтожают свободную прессу, что объектами давления становятся борцы с коррупцией, прямо или косвенно играет на руку Москве, говорит в эфире Радио NV Юрий Николов.
Именно поэтому, продолжает он, ряд активистов сознательно не выносили в публичную плоскость факты давления, с которыми они сталкивались на протяжении последнего времени.
И именно в таком ключе стоит рассматривать инциденты вокруг журналистов, независимо от того, стали они результатом банальной „коммерческой заказухи“ или борьбы между „подъездами Банковой“ (украинский аналог „башен Кремля“) — они бьют в первую очередь по имиджу Украины.
Скандал вокруг журналистов развернулся в разгар Всемирного экономического форума в Давосе, гостем которого в этом году был лично Владимир Зеленский, и эта история явно не добавила убедительности его словам о том, что поддержка Западом Украины — свободного, демократического государства, кардинально отличающегося от авторитарной и несвободной России, — должна только усиливаться.
Сейчас Зеленский вернулся в Киев. Сложно сказать, действительно ли он возьмет на личный контроль расследование случаев давления на СМИ, и даже если так, то завершится ли оно наказанием их организаторов и исполнителей. Так же сложно сказать, изменится ли что-то в работе анонимных пропрезидентских телеграм-каналов, которые часто являются инструментом травли независимых медиа и сейчас открыто пишут, что будут продолжать „мочить“ критиков Владимира Зеленского.
Зато просто ответить на вопрос, продолжат ли свою работу журналисты, ставшие жертвами недавних нападений. Во всяком случае Денис Бигус заявил о жестких кадровых решениях в Bihus.info и объявил о наборе новых операторов. Вместе с резюме соискатели должны будут прислать справку от нарколога, добавил он.
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