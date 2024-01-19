Медиаскандал в Украине: причастен ли Офис президента Зеленского к давлению на СМИ?

Вечером 14 января несколько людей в военной форме пришли к квартире Юрия Николова, редактора проекта „Наші гроші“. Судя по видеозаписи, которая вскоре появилась на анонимных телеграм-каналах, они барабанили в дверь квартиры и требовали от журналиста „идти на фронт“. Напоследок они обклеили дверь квартиры Николова бумажками с надписями „Предатель“, „Провокатор“, „Иди служить в армию“ и ретировались, напугав его маму — самого журналиста в это время дома не было.

„Слив“ видео со скрытыми съемками и прослушкой сотрудников Bihus.info был опубликован спустя всего два дня после инцидента, связанного с другим известным журналистом-расследователем.

Ролик интенсивно распространяли анонимные телеграм-каналы, и уже вскоре он набрал более ста тысяч просмотров, в разы больше, чем другие видео на этом же Youtube-канале. По состоянию на утро 19 января канал „Народна правда“ закрыт, видео с сотрудниками Bihus.info недоступно.

В двух разговорах молодые люди обсуждали между собой покупку нелегальных веществ и цены на них. Отдельно в ролике показывали кадры компании молодых людей, курящих нечто из маленьких трубочек возле деревянного домика, а также трех девушек, находящихся внутри помещения, вдыхающих носом некое вещество из стола. Как оказалось позже, съемки велись в последние дни прошлого года во время корпоратива этого издания, а фигурировали на видео операторы Bihus.info.

В пятиминутном ролике на фоне музыки в стиле регги звучали записи телефонных разговоров между сотрудниками редакции Bihus.info — одного из ведущих расследовательских проектов Украины.

Скандал вокруг давления на журналистов, занимающихся борьбой с коррупцией, может ослабить позиции Киева, стремящегося убедить своих западных партнеров в том, что они должны продолжать поддерживать Украину.

Президент Владимир Зеленский заявил, что давление на журналистов недопустимо. Проблема состоит в том, что среди возможных причастных к этому самому давлению называют членов его команды.

Формально не связанные друг с другом случаи дали наблюдателям основания говорить о системном преследовании независимых СМИ в Украине, а некоторым журналистам — вспомнить о практиках, бытовавших во времена президентства Виктора Януковича.

Основатель проекта Bihus.info Денис Бигус, сейчас пребывающий в рядах Вооруженных сил Украины, заявил: опрос сотрудников редакции, чьи голоса были записаны на прослушке, показал, что в ролике использовались фрагменты двух реальных телефонных разговоров, которые состоялись с интервалом в месяцы.

Редактор Bihus.info Максим Опанасенко в эфире Радио NV сказал, что связь между этими инцидентами сейчас доказать невозможно, но „хронологически, тематически, инструментально это все укладывается в определенную линейку, которая начинает напоминать не очень хорошую кампанию“.

На сегодняшний день нет оснований утверждать, что инциденты с Николовым и сотрудниками Bihus.info связаны между собой, соглашаются сами журналисты. Тем не менее оба они направлены на дискредитацию проектов, которые выявляют коррупцию в верхних эшелонах украинской власти. В обоих случаях „разгоняли“ эти истории анонимные телеграм-каналы, демонстрирующие свою лояльность Офису президента (в самом ведомстве категорически отвергают свою связь с этими каналами).

Издание „Наші гроші“, основанное при поддержке международного фонда „Відродження“, специализируется на анализе госзакупок. Считается, что материалы авторства Юрия Николова, касающиеся злоупотреблений при закупках продуктов питания для украинской армии, стали одной из главных причин прошлогодней отставки министра обороны Алексея Резникова.

Bihus.info был основан командой журналистов во главе с Денисом Бигусом более десяти лет назад. Среди его самых резонансных материалов за последнее время — расследование о бизнесе, который брат замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы ведет на оккупированных территориях Украины, материалы о незадекларированном имуществе нескольких депутатов Верховной рады, анализ довольно субъективных отчетов мониторинга соцсетей и СМИ, за бюджетные деньги готовящихся для органов украинской власти. В прошлом году проект Bihus.info реализовывался при поддержке Internews, Национального фонда поддержки демократии и Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине.

„У нас есть основания утверждать, что уже на протяжении длительного периода за членами команды тупо следят — упрямо, системно и долго“, — сказал он.

„Это не выглядит как спонтанная акция мести за какой-то материал. Это системная длительная слежка, преследование для дискредитации работы команды, которую она делала на протяжении лет. Я не знаю, каким образом эта история может дискредитировать наш контент. Но она есть“, — добавил Бигус.

В случае с Николовым конкретная причина атаки на журналиста точно так же неясна. Один из анонимных телеграм-каналов, связываемых с Офисом президента, опубликовал фрагмент выступления Николова в предновогоднем Youtube-эфире: в нем журналист критиковал пассивную позицию Владимира Зеленского в работе над проектом нового закона о мобилизации и называл президента „уклонистом“ от своих прямых обязанностей. Автор этого анонимного канала утверждал, что инцидент перед квартирой Николова — это реакция неравнодушных военных на оскорбление верховного главнокомандующего.

„Такая совесть не нужна“

Реакция украинских политиков на эти инциденты — особенно на ситуацию с сотрудниками Bihus.info, где вмешательство в частную жизнь сотрудников было наиболее явным и очевидно противозаконным — была неоднозначной.

Депутат от президентской партии „Слуга народа“ Николай Тищенко записал короткий видеоролик, в котором заклеймил расследователей. „Позор! И это журналисты, которые претендуют на совесть нации! Нам такая совесть нации не нужна! На свалку истории! Вы — пятно на сердце всей украинской журналистики!“ — вещал он.

Впрочем, близкий друг всемогущего главы Офиса президента Андрея Ермака, ресторатор Николай Тищенко вряд ли может быть индикатором отношения к этой истории со стороны всей „Слуги народа“. Тем более что сам Тищенко не раз становился объектом расследований Bihus.info, а в декабре Национальное агентство по предотвращению коррупцию начало мониторинг образа жизни депутата по результатам одной из таких публикаций.