Топ-8 нелепых видов спорта, о которых вы могли не знать

Но, как и в любом деле, у спорта есть и обратная сторона. Такая абсурдная, непонятная и до коликов смешная. В спорт можно превратить всё что угодно. Скажете, что нет? Вот наши доказательства.

Культуры стран мира настолько же разные, как немецкая овчарка и галапагосская черепаха. И, естественно, это отражается на том, в чём люди начали соревноваться. Бьёмся об заклад, что про некоторые виды спорта вы точно где-то и что-то слышали, а об остальных узнаете только сейчас.

Гребля на тыквах

О том, что по воде можно ходить, люди узнали ещё 2022 года назад, ну примерно. Потом они узнали, что можно сделать так, чтобы стопы оставались сухими, и начали строить лодки.

Уже в 2000-х годах люди осознали, что лодку можно не построить, а вырастить. И что мы видим? Правильно, гонки на тыквах.

Вот вам пара фактов, переварите информацию:

гонки ежегодно проводятся в США и Канаде;

среднестатистический плод для регаты весит примерно 350 килограммов.

Армрестлинг ногами

Один из популярных и захватывающих видов спорта — армрестлинг, иными словами борьба на руках. За специальным столом встречаются люди и доказывают, у кого руки развиты лучше. Если отбросить в сторону хи-хи и ха-ха, то этот спорт — один из тяжелейших в мире, а ещё там надо быть хорошим аналитиком.

Но если есть борьба на руках, то почему нельзя бороться на ногах? Можно. Как говорит летопись, в 1976 году владелец одного паба в английском Девоншире придумал бороться стопами. Британцам это понравилось так сильно, что на ряду с „файв о’клок“ эта забава стала национальным спортом в Великобритании и Северной Ирландии.

Правила проще, чем съесть авокадо. Атлеты цепляются друг за друга большими пальцами, а ноги располагают между двух дощечек. Побеждает тот, кому выпала удача прижать ногу соперника к дощечке.

Куперсхилдская сырная гонка

Название этого соревнования можно использовать в качестве тренировки вашей дикции. Ежегодно соревнование проводится на склоне холма Купера, что вблизи аглицкого города Глостер.