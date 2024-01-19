А ВЫ ЗНАЛИ? | Какие снотворные могут оказать вашему здоровью медвежью услугу?
Опубликованное Институтом развития здоровья в 2023 году исследование поведения в отношении здоровья показало, что 39 процентов жителей Эстонии в течение последних 30 дней сталкивались с бессонницей. Неудивительно, что спрос на снотворные сейчас выше, чем когда-либо раньше. Помимо лекарств по рецепту, популярным средством для облегчения проблем со сном является мелатонин, при этом о его долгосрочном влиянии говорится немного. Давайте подробнее рассмотрим, когда имеет смысл принимать мелатонин, какой пищевой добавке стоит отдать предпочтение и какие природные альтернативы для облегчения проблем со сном следует взвесить.
Снотворные по рецепту никогда не являются долгосрочным решением. При постоянном использовании они вызывают сильные побочные эффекты и зависимость, от которой потом очень трудно избавиться. Кроме того, в ассортименте есть также мелатонин, занимающий все больше места на прилавках, он в свободной продаже и доступен каждому. Хотя доказано, что мелатонин относительно безопасен в краткосрочной перспективе, его долгосрочное влияние на здоровье неизвестно, поэтому эксперты по сну и фармацевты сходятся во мнении, что эта пищевая добавка полезна не всем.
Когда использовать мелатонин?
При отличающемся от обычного ритме сна прием мелатонина может быть полезным. Например, он эффективен в случае вызванного путешествим джетлага или при ночных сменах, чтобы помочь регулировать цикл сна в краткосрочной перспективе. Основное действие мелатонина – способствовать более быстрому засыпанию, когда организм не может сделать это естественным путем.
Какую добавку мелатонина выбрать?
Не все лекарства и пищевые добавки одинаковы, в том числе с мелатонином. Исследование, проведенное Гуэльфским университетом в Онтарио, показало, что около 25 % представленных в продаже пищевых добавок с мелатонином содержат серотонин, что не отмечено на упаковке. Кроме того, некоторые добавки содержат в три-пять раз больше мелатонина, чем указано на этикетке. Поэтому всегда действует одно важное правило – если нужно принимать лекарство или добавку, то следует отдавать предпочтение признанному производителю и качественной продукции, а не более дешевой альтернативе.
Когда неэффективно использовать мелатонин?
Мелатонин – это гормон, благотворно влияющий на нервную систему. Но при длительном его употреблении снижается естественная выработка мелатонина в организме, и это усугубляет проблему. Если суточный ритм не нарушен, мелатонин не является самым подходящим решением и может, напротив, принести больше вреда, чем пользы. Наиболее распространенными причинами проблем со сном чаще всего являются такие естественные составляющие жизни как стресс и тревога. И хотя они могут пройти естественным путем, если не обращать на них внимание, это может привести к более серьезным и необратимым проблемам со здоровьем. Поэтому в случае длительной бессонницы нужно прежде всего обратиться к источнику проблем и освободиться от беспокойных мыслей, вызванных стрессом и тревогой, которые не дают вам спать по ночам.
Как найти облегчение проблем со сном с помощью природы?
В случае кратковременной бессонницы наиболее эффективно прежде всего постараться проводить больше времени на природе, лучше питаться, вести активный образ жизни, а также тренировать ум. Есть также природные вспомогательные средства, такие как конопляное масло CBD, которое помогает организму естественным образом снизить напряжение, расслабиться, успокоиться и лучше справляться с изменениями.
„Я использую масло CBD при тревожности, чтобы обеспечить более спокойный сон и быстрее засыпать. Оно действительно помогает, а главное – утром нет никакой сонливости“, – Кайе П.
По сравнению с мелатонином, который при более длительном применении может нарушить выработку гормона сна в организме, употребление масла CBD не заменяет и не снижает естественную выработку в организме никаких веществ. Масло CBD повышает уровень серотонина и благодаря каннабиноидным рецепторам в нашем организме помогает расслабиться и естественным образом улучшить сон.
Многие из тех, кто использует масло CBD, отмечают, что после приема масла они естественным образом засыпают и утром у них нет того вялого состояния, которое возникает при приеме мелатонина или снотворного.
„Я очень довольна маслом CBD. Действует безотказно и существенно повышает качество моего сна!“ – Тийа К.
Коноплю и ее активные ингредиенты люди уже на протяжении тысячелетий успешно употребляют в качестве средства от различных проблем со здоровьем. CBD – это доказанно безопасное и не имеющее побочных эффектов природное вспомогательное средство и при длительном использовании.
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