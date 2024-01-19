В Таллинне впервые состоится чемпионат Европы по бильярду

В то время как Таллинн впервые принимал этап Кубок Европы в 2023 году, а первый этап нынешнего сезона также пройдет в Таллинне, чемпионат Европы еще никогда не проводился в Эстонии или Прибалтике.

„Организация чемпионата Европы требует примерно вдвое больше работы и почти вдвое большего бюджета по сравнению с этапом Кубка Европы, который длится четыре дня. Впереди много работы, но в то же время мы чрезвычайно рады сообщить, что Эстония получила такую ​​возможность от Европейской федерации бильярда“, - сказал в пресс-релизе президент Эстонской федерации бильярда Кристьян Куузик.

„Хотя право на организацию чемпионата Европы 2025 года изначально было предоставлено Турции, в результате переговоров право на организацию было передано Эстонии. Турция согласилась организовать чемпионат Европы в следующем, то есть в 2026 году. Безусловно, одной из главных причин, по которой Европейская федерация бильярда пересмотрела вопрос о месте проведения соревнований, стало именно то, что Таллинн – европейская спортивная столица 2025 года“, - добавил Куузик.

Ожидается, что в соревнованиях, которые пройдут в спортивном зале „Калев“, примут участие около 200 европейских бильярдистов. Кроме того, будут присутствовать тренеры , родственники спортсменов и команда организаторов. Помимо форматов „8“, „9“ и „10 шаров“, соревнования проводятся также в формате „14.1“ и в командном зачете. Во всех форматах играют мужчины, женщины, спортсмены-колясочники и юниоры (возрастная группа U23).

„Очень приятно, что нам удалось заполучить в Эстонию такой крупный турнир, и это, безусловно, пойдет на пользу бильярдному спорту в целом. И для эстонских спортсменов, которые могут играть с лучшими спортсменами Европы. Лично у меня есть возможность при поддержке домашней публики увеличить свое количество медалей и сразиться с лучшими европейскими бильярдистами на чемпионате Европы в Таллинне“, - сказал Денис Грабе, звезда эстонского бильярда, завоевавший медали как в юниорских, так и во взрослых соревнованиях.