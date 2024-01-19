ВИДЕО | Полузащитник сборной Эстонии вернулся в „Левадию“

Лийвак, игравший в „Левадии“ в 2021 году, провел за „бело - зеленых“ 59 матчей и забил восемь голов. Летом 2022 года Лийвак перешел в клуб высшей лиги чемпионата Ирландии „Слайго Роверс“, где также провел один год. В 48 матчах за ирландский клуб, он забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Лийвак, долгое время выступал в молодежной команде „Наполи“, также играл в чемпионатах Испании („Алькобендас“), Нидерландах („Алмере Сити“), Боснии („Сараево“), Эстонии („Левадия“, „Флора“) и Ирландии („Слайго Роверс“).

За сборную Эстонии Франк Лийвак провел 25 матчей.

„Я получил ценный опыт в Ирландии. Футбол там был очень энергичный в британском стиле. Там я почувствовал, что футбол — мужская игра“, — цитирует слова Лийвака официальный сайт „Левадии“. „В прошлом году я следил за „Левадией“, и они тогда играли в очень привлекательный футбол. Моя задача - как можно быстрее влиться в коллектив и придать команде дополнительный импульс“.

Кроме того, Михкель Айнсалу, Иоан Яковлев, Александр Закарлюка и Михаэль Шённинг-Ларсен продлили свои контракты с „Левадией“.

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