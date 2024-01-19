Вот это цифры! „ПСЖ“ предложил Мбаппе новый контракт на € 400 млн

По данным источника, французский клуб готов предложить Мбаппе в летнее трансферное окно контрактное соглашение на четыре года с заработной платой в € 400 млн, сообщает „Чемпионат“.

Отмечается, что сейчас Мбаппе зарабатывает около € 100 млн в год, включая доходы от рекламы. Летом „ПСЖ“ готов предложить Мбаппе € 100 млн чистой зарплаты, не включая заработок от рекламы.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть „ПСЖ“ в летнее трансферное окно. Основным вариантом продолжения карьеры игрока называется „Реал“.

Французский нападающий выступает за „ПСЖ“ с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.

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