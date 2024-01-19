Чемпион мира в прыжках с шестом умер в возрасте 29 лет

Барбер умер у себя дома в Кингвуде (штат Техас). Причина смерти пока не известна. Отмечается, что у спортсмена в последнее время были проблемы со здоровьем.

“Шон был не просто невероятным спортсменом, он был таким добросердечным человеком, который всегда ставил других выше себя. Трагично потерять такого хорошего человека в таком молодом возрасте“, — сказал агент Барбера Пол Дойл.

На счету Барбера золотая медаль чемпионата мира 2015 года. В тот же году на этапе Бриллиантовой лиги он установил национальный рекорд (6 м), который до сих пор не побит.

Канадец выступал на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, где занял 10-е место.

Источник - РБК

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