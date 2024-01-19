Календарь высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу: Новичок лиги в первом туре сыграет с чемпионом

„Флора“ сыграет с „Нымме Юнайтед“ первого марта, в 19:00. В субботу, 2 марта, в 12:30 „Курессааре“ сыграет с „Нымме Калью“, а в 14:30 таллиннская „Левадия“ встретится с нарвским „Трансом“. В воскресенье, 3 марта, в 12:30 таллиннский „Калев“ сыграет с тартуской „Таммекой“, а в 14:30 - пярнуский „Вапрус“ примет дома городскую команду „Пайде“.

Последний тур состоится в субботу, 9 ноября, в котором встретятся „Флора“ и „Калев“, „Пайде“ и „Левадия“, „Нымме Калью“ и „Вапрус“, нарвский „Транс“ и „Курессааре“ и „Нымме Юнайтед“ сыграет с тартуской „Таммекой“.

Эстонский клубный футбольный сезон традиционно откроется матчем между действующим чемпионом Эстонии „Флорой“ и обладателем Кубка страны нарвским „Трансом“. Начиная с этого года матч, который открывает новый футбольный сезон в Эстонии, будет называться „Суперкубок A. Le Coq“. Матч состоится 25 февраля в футбольном холле „Мяннимяэ“ и начнется в 16:00,

На протяжении всего сезона все матчи высшей лиги можно будет смотреть в прямом эфире на ETV2, Soccernet.ee и jalgpall.ee.

Первые матчи сезона в первой лиги и первой лиги „В“ состоятся в субботу, 2 марта, а последние — в воскресенье, 10 ноября. В первом туре первой лиги встретятся „Харью“ (Лаагри) - Виймси, Элва - „Велко“ (Тарту), „Калев U21“ (Таллинн) - футбольный клуб „Таллинн“, „Флора U21“ - „Пайде U21“ и футбольный клуб „Табасалу“ - „Левадия U21“ . Все игры первой лиги можно будет смотреть на Soccernet TV и jalgpall.ee.

В стартовом туре первой лиги „В“ сыграют: футбольный клуб „Ляэнемаа“ - футбольный клуб „Пярну“, городская команда „Маарду“ - „Тулевик“ (Вильянди), Калев (Тарту) - нарвский „Транс U21“, „Курессааре U21“ - „Легион“ (Таллинн) и „Нымме Калью U21“ - „Таммека U21“ (Тарту).

Календарь высшей лиги можно посмотреть здесь, календарь первой лиги - здесь, а календарь первой лиги „В“ - здесь.

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