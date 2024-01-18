ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (694-й день) | Секретарь СНБО прокомментировал возможность возвращения военнообязанных украинцев из-за границы

На лиманском направлении украинские военные отбили 13 атак россиян в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще пять атак вблизи Макеевки и Белогоровки Луганской области.

За минувшие сутки войска РФ нанесли девять ракетных и 128 авиационных ударов, совершили 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

„Да, этой ночью мы попали в цель, и эта штука [беспилотник] пролетела ровно 1250 километров“, — сказал Камышин.

Беспилотники, атаковавшие в ночь на 18 января Петербургский нефтяной терминал, были украинского производства, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

В ходе первой с начала полномасштабной войны атаки БПЛА на Ленинградскую область, о которой 18 января отчитались в Миноброны РФ, беспилотник упал и взорвался на территории нефтегазовой компании „Петербургский нефтяной терминал“, сообщают источники ASTRA. Петербургский нефтеналивной терминал, на территории которого ночью упал беспилотник, работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Минобороны РФ сообщило о сбитых в Московской и Ленинградской областях дронах. Глава Белгородской области заявил о 10 ракетах, уничтоженных силами ПВО Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник сбили в городском округе Подольск. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Российские военные также запустили две ракеты С-300 из Белгородской области по Харьковской области. О том, что ракеты были сбиты, не сообщается.

Системы ПВО работали в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях. ВСУ, как утверждается, сбили 22 дрона. Еще несколько беспилотников не достигли своих целей.

Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 января войска РФ атаковали территорию Украины 33 беспилотниками типа „Шахед“ из Краснодарского края и Курской области. Основные направления атаки — юг и север Украины.

Власти Эстонии решили не продлевать вид на жительство главе Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Валерий Решетников). Руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару объяснил это решение тем, что Решетников, по версии властей, выражал в своей публичной деятельности поддержку действиям России в Украине. Власти Эстонии решили, что митрополит представляет угрозу безопасности государства.

Как сообщил глава военной администрации Харьковской област Олег Синегубов, утром войска РФ нанесли удар по Купянску, попав в многоквартирный жилой дом. Погибла женщина.

Всего из разных видов вооружения, в том числе гранатометов, артиллерии и систем залпового огня, были атакованы 141 населенный пункт и 60 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.

Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два пункта управления, район сосредоточения личного состава, три радиолокационных станции, два средства ПВО, две артиллерийские установки и два склада боеприпасов противника.

Украинская авиация нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, по пункту управления и по пяти зенитно-ракетным комплексам противника. ПВО Украины уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.

На херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За сутки противник совершил шесть безуспешных штурмов позиций войск Украины.

На шахтерском направлении ВСУ отразили атаку противника севернее Новодонецкого Донецкой области. На запорожском направлении войска РФ наступательных (штурмовых) действий не вели.

На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 10 атак.

На авдеевском направлении украинские военные отбили 13 атак противника в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На бахмутском направлении ВСУ отразили восемь атак противника у Григоровки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В резолюции говорится, что венгерское правительство предпринимает „преднамеренные, постоянные и систематические усилия“ по подрыву основополагающих ценностей ЕС. Европарламент заявил, что настаивает на срочном выполнении уже взятых обязательств по финансированию Украины и призвал Евросовет согласовать такую позицию на внеочередном саммите 1 февраля 2024 года.

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой осудили действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, решившего заблокировать вопрос финансирования, который включает пакет помощи Украине.

Средства ПВО России сбили две тактические ракеты „Точка-У“, управляемую авиабомбу JDAM, 18 снарядов систем залпового огня HIMARS и „Vampire“, а также уничтожили 91 украинский беспилотник.

Ракетные войска, артиллерия и беспилотники РФ поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов, 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 133 районах.

На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ противник потерял до 65 военнослужащих, три танка и пять автомобилей.

На запорожском направлении россияне поразили живую силу и технику украинцев в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Жеребянки Запорожской области. Потери ВСУ — до 30 военнослужащих.

На южно-донецком направлении войска РФ отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР и поразили две украинские бригады в районе населенного пункта Водяное ДНР. Противник потерял более 130 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку „Krab“.

На донецком направлении российские силы поразили живую силу и военную технику противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР. В результате убиты более 260 военнослужащих ВСУ.

На краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. Потери противника — более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе „Bradley“.

На купянском направлении войска РФ отразили шесть атак в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР. Противник потерял до 155 военнослужащих и два танка.

Секретарь СНБО — о возвращении военнообязанных украинцев из-за границы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию Report сказал, что правительство не сможет заставить вернуться военнообязанных украинцев, находящихся за границей.

„Мы понимаем, что человек, находящийся на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы касательно людей со статусом беженца“, — сказал Данилов.

В декабре 2023 года глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна готова выдать Украине военнообязанных беженцев, но затем заверил, что у Эстонии „нет цели гнать на фронт“ живущих в стране украинцев мобилизационного возраста. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас позже подтвердила, что страна не будет по собственной инициативе высылать военнообязанных украинцев.

Прокурор в ходе прений в Мосгорсуде попросил приговорить бывшего „министра обороны ДНР“ Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам и 11 месяцам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности.

Максимальное наказание по предъявленным Стрелкову обвинениям — пять лет лишения свободы.

Дело против Стрелкова возбудили из-за двух постов в его телеграм-канале, в которых ФСБ нашла призывы к экстремизму. Он свою вину не признал.

Процесс проходит в закрытом режиме, о запросе срока Стрелкову сообщают его соратники.

Стрелков — российский полевой командир, заочно осужденный в Гааге по делу о сбитом малайзийском боинге в Донбассе, активный сторонник войны и в то же время критик российской военной кампании в Украине — был арестован 21 июля прошлого года.

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное